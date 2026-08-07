Reparto completo La Odisea 2026: ¿Quién es quién? Le explicamos los personajes principales

‘La Odisea’ se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las películas más llamativas de este 2026. Esta producción de Christopher Nolan se ha tomado el protagonismo en las salas de cine, con un ‘film’ que vuelve a dejar en claro su creatividad.

Actores notables han sido parte de esta creación y se han llevado el reconocimiento de la crítica a nivel internacional, a partir de su talento notable.

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En caso de que ya hayas visto esta película, o quieras saber quienes la componen, aquí te contamos cuales son los actores que son parte de su reparte, y que personaje ocupan.

Reparto completo La Odisea 2026: ¿Quién es quién?

Sin lugar a dudas, ‘La Odisea’ fue una de las películas más esperadas de este 2026. Esta producción generó gran expectativa, gracias a ser una adaptación de un libro histórico, pero también por tener la dirección de Christopher Nolan.

Luego de su lanzamiento, esta película volvió a cumplir con el éxito esperado, y enamoró a miles de fanáticos. Nolan encantó con su producción, pero, también resaltó el talento de cada uno de intérpretes.

Actores de la talla de Matt Damon, Tom Holland o Samantha Morton brillaron en esta entrega. De hecho, aquí les tenemos una lista de los personajes que interpretan cada uno de ellos:

Matt Damon – Odiseo

Tom Holland – Telémaco

Anne Hathaway – Penélope

Robert Pattinson – Antínoo

Lupita Nyong’o – Helena de Troya y Clitemnestra

Samantha Morton – Circe

John Leguizamo – Eumeo

Zendaya – Atenea

Charlize Theron – Calipso

Jon Bernthal – Menelao

Himesh Patel – Euríloco

Brill Irwin – Polífemo

Elliot Page – Sinón

Benny Safdie – Agamenón

Dentro de esta lista de personajes, los principales son, sin duda, Odiseo y Penélope. Ambos son reyes de Ítaca, y son claves durante la producción, y en la historia de esta icónica entrega.

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No obstante, tampoco hay que pasar por alto otros protagonistas de la historia como: Telémaco, hijo de ambos reyes, Circe, bruja y Diosa de Eea, o Atenea, Diosa de la sabiduría.

Sin lugar a dudas, esta película se ha convertido en una de las más destacadas del último tiempo en la industria del cine. Esta producción pone en escena uno de los libros más reconocidos de la historia, con el despliegue de talento de grandes figuras.