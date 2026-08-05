Los videojuegos se han convertido en una forma de explorar distintos mundos en una consola o desde el celular, permitiendo combinar la diversión y la capacidad de tomar decisiones, ya que le permiten al usuario estimular la mente y creer que es el protagonista de la historia. Con el paso del tiempo, han salido juegos de diferentes géneros y para todos los gustos, pues se busca generar emociones en el usuario.

Asimismo, se cree que los videojuegos son la forma de desconectarse del día a día y es por eso que múltiples personas han llegado a jugar un videojuego al menos una vez en su vida; ya sean los clásicos, como ‘Super Mario’, o los de disparos en primera persona, como ‘Halo’.

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¿Cuál es el videojuego favorito del actor Tom Holland?

Muchos creerían que es Spider-Man, pero el actor, durante una entrevista en el canal Happy Sad Confused de Josh Horowitz, mencionó recientemente que es The Last of Us 2. Holland aseguró que, aunque no ha visto la serie, le encanta el juego.

Sin embargo, en múltiples ocasiones el actor ha manifestado que también juega otros videojuegos, entre estos los de Spider-Man, incluso ha dicho que han sido de inspiración para sus escenas del superhéroe: “Mucho de eso, de los movimientos finales, mucho de lo nuestro fue influenciado por eso”.

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Escrito por: Helen Tamayo