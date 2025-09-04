Green Day y Juanes unen fuerzas en subasta benéfica para combatir el hambre en Colombia

Green Day se unió a Juanes y recaudarán fondos para una causa benéfica promovida por la empresa Páramo Presenta y ABACO (Banco de alimentos de Colombia) en la Subasta Todos Juntos.

Entre las piezas que participarán en la subasta se encuentran una guitarra, un bajo y platillo firmados por Green Day; una guitarra Fender Custom firmada por Juanes. Además del vestido que utilizó Li Saumet de Bomba Estéreo en los conciertos de Bad Bunny y una réplica oficial del No. 1 del monumento sonoro NICHE.

También se sumarán a esta subasta las obras de artistas plásticos nacionales como Iván Rickenmann, Iván Castiblanco, Román De Castro, Carlos Alarcón, Javier Vanegas, JyL Constructores, María José Sánchez, Andrés Gaitán, María Camila Arenas, Joe Gómez, Fidel Causil, Samir Elneser, Ángel Farías, Sebastián Ramírez (Pica), Adriana Rosell, María Adelaida López y Berta Inés López.

Esta subasta se realizará el próximo 17 de septiembre en Andrés D.C en Bogotá a partir de las 6:00 pm, en esta experiencia que contará con la presentación de The Mills en vivo.

Para participar en esta subasta, se debe ingresar al enlace https://todosjuntos.com.co/subasta/ con un aporte solidario de $40.000 pesos con cupos limitados.

La subasta es una iniciativa que es organizada por parte de Páramo Presenta y ABACo para el concierto TODOS JUNTOS y el único objetivo es generar una acción para combatir el hambre en Colombia. Este evento se realizará el 23 de noviembre en el Movistar Arena y contará con la participación de artistas como Superlitio y Los Rolling Ruanas en compañía de Fruko, Cabas, Gusi, Sin Ánimo de Lucro y muchos más.

Todo lo que se recaude en la venta de entradas para este evento será destinado para fortalecer la red de bancos de alimentos del país.