La peor canción de Metallica en la historia, según expertos: larga, monótona y aburrida

Metallica es una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia del thrash metal a nivel internacional. Este grupo se ha ganado el apoyo y cariño de miles de fanáticos a lo largo de la historia, gracias a éxitos inolvidables.

El catálogo de canciones de Metallica es muy profundo, y goza de una cantidad enorme de divisiones dominadas por himnos que han liderado el metal por largos años.

Aun así, como cualquier otra banda, esta agrupación también tiene canciones que se han quedado atrás y que no han logrado quedar en la mente ni el corazón de los fanáticos.

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De hecho, hace algunos años un grupo de expertos se atrevió a clasificar de mejor a peor todas las canciones de Metallica. En este caso les hablaremos sobre la que se quedó con el último puesto.

La peor canción de Metallica en la historia, según expertos

Para nadie es un secreto que Metallica ha sido capaz de componer canciones totalmente históricas. Varias de las canciones de esta banda han llegado a estremecer el mundo de la música.

Sin embargo, al igual que con cualquier otra banda, algunas de sus canciones se han quedado cortas, y no han sido el agrado de sus fanáticos.

De hecho, durante cierta época los discos de Metallica eran blanco de fuertes críticas, como fue el caso de ‘St. Anger’ o ‘Death Magnetic’.

Para algunos fans esta temporada fue oscura, y presentó una falta de la esencia real de Metallica. Muestra de ello es la opinión de los expertos de WWMR Rocks!, una de las emisoras más reconocidas y respetadas de Estados Unidos en cuanto a rock y metal.

Dicha estación de radio calificó todas las canciones de Metallica, y según su evaluación, la peor canción de este grupo es ‘Suicide & Redemption’, un ‘track’ perteneciente al ‘Death Magnetic’.

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Este fue un instrumental, donde según WWMR Rocks! la banda intentó repetir su estilo antiguo. Sin embargo, el resultado fue una canción excesivamente larga, con una duración de casi 10 minutos.

Varios fanáticos han criticado esta canción en varias ocasiones, y han asegurado que algunos de sus errores son ser demasiado larga, monótona y aburrida.

Sin lugar a dudas, este fue un lanzamiento poco resaltante para Metallica, aunque, esto no disminuye en lo absoluto el brillo y el legado de esta agrupación dentro del metal.