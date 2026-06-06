James Rodríguez rompió el silencio con inesperado mensaje a Antonella Petro: “Nos vemos Pronto”

El capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, confirmó que está 100% concentrado en todo lo que será el campeonato del mundo. El pasado jueves, todo el equipo recibió la bandera de la mano del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su hija, Antonella, quienes los enviaron al campeonato con la mejor energía para que lograran conseguir la victoria.

Sin embargo, hubo un momento que opacó todo, y es que, en medio de un malentendido, James Rodríguez habría pasado de largo cuando, al parecer, Antonella le estaba pidiendo una foto. El video de esto se hizo viral en redes sociales, en donde muchos le enviaron fuertes críticas al ’10’, asegurando que esa no era la mejor actitud con una niña.

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Pese a eso, al parecer todo se habría tratado de un malentendido, pues por medio de su cuenta de Instagram, la menor le envió un mensaje al jugador, asegurando que, sin importar lo que pasara, era momento de estar unidos por el mundial. Pocas horas después, James le respondió a Antonella, dejando en ‘shock’ a todos los que le estaban enviando mensajes de odio en redes.

James Rodríguez dejó “fría” a Antonella con sorpresivo mensaje

En la mañana de este sábado seis de junio del 2026, Antonella sorprendió a todos al publicar el mensaje que le envió James Rodríguez por medio de su cuenta de Instagram. Según mencionó la joven, “casi le da un infarto” por la promesa que le hizo el futbolista y que se cumpliría cuando termine la Copa del mundo.

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“Antonella, ¡esa foto va! Adicionalmente, cuenta con mi camiseta; dime a dónde te la hago llegar. Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros; todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial… Nos vemos pronto. Pd.: La próxima me hablas más fuerte, un abrazo”, le dijo James a la joven.

Con un video, la menor mostró su emoción de recibir este mensaje por parte del capitán de la tricolor, quien demostró que todo se habría tratado de un malentendido. Ahora, la joven amante del fútbol está lista para ver el Mundial de la FIFA 2026 y el juego de su ídolo, a quien sigue desde que era muy pequeña.