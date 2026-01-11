La Supercopa de España dio un show de lujo en este 2026, pues después de varios juegos en donde todos los equipos dieron lo mejor para poder avanzar, la final se jugó este domingo 11 de enero del 2026 entre el Real Madrid y Barcelona en Arabia Saudita. El encuentro deportivo era uno de los más esperados de este fin de semana, que prometía poner a cientos de personas en todo el mundo frente a la pantalla chica.

En esta oportunidad, se vivió un primer tiempo de infarto, en donde Barcelona abrió el marcador, pero minutos más tarde el Real Madrid logró igualar el encuentro. Antes de que terminara el primer tiempo, en los últimos minutos, los dos equipos marcaron, por lo que comenzó la segunda parte con un empate 2-2.

Los goles más destacados de este encuentro fueron el de Vinicius JR, quien después de varios encuentros volvió a marcar y dejó a todos en shock con su gol. Por el lado del Barça, Lewandowski lo volvió a hacer y no dejó que el cuadro merengue celebrara mucho tiempo, pues su gol dejó a todos sorprendidos.

Finalmente, el gran ganador de la Supercopa de España fue FC Barcelona quien después de los 90 minutos más 5 tiempo de reposición logró ganar el encuentro deportivo con un marcador 3-2. Esto hace que pueda sumar un nuevo título a su club, a su historia y aumente aún más la rivalidad entre estos cuadros de España.

¿Qué se lleva el ganador de la Supercopa de España?

La RFEF, entidad organizadora del torneo de la Supercopa de España, dio a conocer en días pasados cuál era el premio que se llevaría el Barcelona o el Real Madrid tras ganar el importante torneo. Por lo que no solo se trata del honor de ganar este superclásico, sino que también podrán poner su nombre en la copa.

Pero eso no es todo, pues también habrá una relevante bolsa cargada de premios, pues del 2025 al 2026, la empresa decidió sumar algunos euros. Lo que quiere decir es que entre todos los participantes de la Supercopa se reparten en total 16,3 millones de euros según la historia de cada club; en este caso, Real Madrid y Barcelona se llevan 6 mil euros cada uno.



Pero adicional a esto, el club ganador, quiere decir FC Barcelona se va a quedar con dos millones de euros; para el Real Madrid en el segundo puesto, 1,4 millones de euros y finalmente el tercer puesto, 800.000 euros. Por lo que todos ganan algo, por el simple hecho de haber hecho el viaje para jugar este torneo corto.