¿Qué pasó con el niño actor de El Resplandor? Así luce 45 años después de hacer la icónica película

A más de cuatro décadas del estreno de El resplandor, una de las películas de terror más influyentes del cine, muchos se preguntan qué fue del niño que dio vida al inolvidable Danny Torrance. Su rostro quedó grabado en la memoria colectiva gracias a una actuación perturbadora y precoz, pero su vida tomó un rumbo muy distinto al de Hollywood.

Hoy, 45 años después, su historia sorprende tanto como la película que lo convirtió en un ícono y su apariencia actual despierta la curiosidad de toda una generación que creció con ese clásico del cine. Desde hace muchos años, Danny Lloyd dejó la pantalla grande, por lo que muchos se preguntan qué pasó con su vida y aquí le contamos.

¿Qué pasó con el niño actor de El Resplandor?

El resplandor, novela de Stephen King, es una historia de terror psicológico. La trama sigue a Jack Torrance, un escritor con grandes problemas de alcoholismo que acepta trabajar como cuidador de invierno del Hotel Overlook, un enorme hotel aislado en las montañas. Se muda allí con su esposa Wendy y su hijo Danny.

El pqueño posee una habilidad llamada ‘el resplandor’ que le permite ver visiones del pasado y futuro, logrando percibir presencias sobrenaturales. El hotel está embrujado y, a medida que el aislamiento y las fuerzas malignas del lugar aumentan, Jack comienza a perder la cordura, convirtiéndose en la cinta favorita de muchas.

Sin duda, el papel de Danny encantó muchos, pero tras 45 años de su lanzamiento, muchos se preguntan que pasó con él. Lloyd dejó la actuación y decidió salir de la pantalla grande para tener una vida más tranquila. El hombre que actualmente tiene 51 años, se dedió a sus estudios y se convirtió en profesor de Biología en un Instituto de Estados Unidos.

En una entrevista que dió a ‘The Guardian’ reveló lo improtante que fue para su vida esta película. “No hago muchas entrevistas. Pero cuando lo hago, intento dejar en claro que El Resplandor fue una buena experiencia. Lo recuerdo con cariño. Lo que me pasó fue que realmente no hice mucho más después de la película y tuve que volver a una vida normal”, mencionó.