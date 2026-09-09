Partidos de Mundial Femenino de fútbol Sub-20 en Polonia 2026: Calendario completo fase de grupos
El Mundial Femenino Sub-20 ha presentado partidos llenos de emoción para los fanáticos del balompié de naciones.
El Mundial Femenino Sub-20 ha presentado partidos llenos de emoción para los fanáticos del balompié de naciones.
La Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 ha encantado a miles de fanáticos alrededor del mundo. Este evento ha sido uno de los más grandes del momento en la escena del balompié, con varios equipos que han sido atractivo principal.
Uno de ellos ha sido justamente la Selección Colombia. Este combinado ha demostrado su poderío en cancha y ha dado espectáculo desde el inicio de esta fase de grupos.
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En caso de que no quiera perderse ni un detalle de lo que será el resto de esta fase de grupos, aquí les tenemos todos los resultados actuales, y también los próximos partidos a seguir.
El pasado 5 de septiembre empezó la Copa Mundial de la FIFA Femenino Sub-20. Polonia ha sido el escenario de grandes partidos, donde el talento de varias jugadoras ha quedado claro.
Varios equipos han demostrado su poderío como Brasil o España, en partidos llenos de emoción. Los resultados hasta el momento han sido los siguientes:
Cabe aclarar que en este repaso faltan los encuentros entre Francia y Ecuador, además de Japón ante Estados Unidos, los cuales se están jugando al momento de esta publicación.
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Finalmente, aquí les dejamos el resto de partidos que se disputarán en esta fase de grupos hasta su final el próximo 13 de septiembre.
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