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Partidos de Mundial Femenino de fútbol Sub-20 en Polonia 2026: Calendario completo fase de grupos

Mundial Sub-20 // Crédito: Getty Images.

Partidos de Mundial Femenino de fútbol Sub-20 en Polonia 2026: Calendario completo fase de grupos

El Mundial Femenino Sub-20 ha presentado partidos llenos de emoción para los fanáticos del balompié de naciones.

Andrés Contreras
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La Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 ha encantado a miles de fanáticos alrededor del mundo. Este evento ha sido uno de los más grandes del momento en la escena del balompié, con varios equipos que han sido atractivo principal.

Uno de ellos ha sido justamente la Selección Colombia. Este combinado ha demostrado su poderío en cancha y ha dado espectáculo desde el inicio de esta fase de grupos.

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En caso de que no quiera perderse ni un detalle de lo que será el resto de esta fase de grupos, aquí les tenemos todos los resultados actuales, y también los próximos partidos a seguir.

Partidos de Mundial Femenino de fútbol Sub-20 en Polonia 2026

El pasado 5 de septiembre empezó la Copa Mundial de la FIFA Femenino Sub-20. Polonia ha sido el escenario de grandes partidos, donde el talento de varias jugadoras ha quedado claro.

Varios equipos han demostrado su poderío como Brasil o España, en partidos llenos de emoción. Los resultados hasta el momento han sido los siguientes:

  • Sábado 5 de septiembre (8:00 AM) – Polonia 3–0 Argentina
  • Sábado 5 de septiembre (8:00 AM) – Brasil 4–1 Tanzania
  • Sábado 5 de septiembre (11:00 AM) – México 2–2 Benín
  • Sábado 5 de septiembre (11:00 AM) – Canadá 1–1 Inglaterra
  • Domingo 6 de septiembre (8:00 AM) – Francia 1–1 Corea del Sur
  • Domingo 6 de septiembre (8:00 AM) – Japón 2–1 Nueva Zelanda
  • Domingo 6 de septiembre (11:00 AM) – Ecuador 3–0 Ghana
  • Domingo 6 de septiembre (11:00 AM) – Estados Unidos 1–2 Italia
  • Lunes 7 de septiembre (8:00 AM) – Corea del Norte 2–0 Portugal
  • Lunes 7 de septiembre (8:00 AM) – Nueva Caledonia 0–5 China
  • Lunes 7 de septiembre (11:00 AM) – Costa Rica 1–3 Colombia
  • Lunes 7 de septiembre (11:00 AM) – España 2–0 Nigeria
  • Martes 8 de septiembre (8:00 AM) – Benín 0–8 Argentina
  • Martes 8 de septiembre (8:00 AM) – Brasil 3–0 Canadá
  • Martes 8 de septiembre (11:00 AM) – Polonia 2–1 México
  • Martes 8 de septiembre (11:00 AM) – Inglaterra 5–1 Tanzania
  • Miércoles 9 de septiembre (8:00 AM) – Ghana 3–1 Corea del Sur
  • Miércoles 9 de septiembre (8:00 AM) – Italia 3–0 Nueva Zelanda

Cabe aclarar que en este repaso faltan los encuentros entre Francia y Ecuador, además de Japón ante Estados Unidos, los cuales se están jugando al momento de esta publicación.

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Calendario de partidos restantes

Finalmente, aquí les dejamos el resto de partidos que se disputarán en esta fase de grupos hasta su final el próximo 13 de septiembre.

  • Jueves 10 de septiembre (8:00 AM) – Corea del Norte vs. Costa Rica
  • Jueves 10 de septiembre (8:00 AM) – España vs. Nueva Caledonia
  • Jueves 10 de septiembre (11:00 AM) – Colombia vs. Portugal
  • Jueves 10 de septiembre (11:00 AM) – China vs. Nigeria
  • Viernes 11 de septiembre (8:00 AM) – Inglaterra vs. Brasil
  • Viernes 11 de septiembre (8:00 AM) – Tanzania vs. Canadá
  • Viernes 11 de septiembre (11:00 AM) – Benín vs. Polonia
  • Viernes 11 de septiembre (11:00 AM) – Argentina vs. México
  • Sábado 12 de septiembre (8:00 AM) – Italia vs. Japón
  • Sábado 12 de septiembre (8:00 AM) – Nueva Zelanda vs. Estados Unidos
  • Sábado 12 de septiembre (11:00 AM) – Ghana vs. Francia
  • Sábado 12 de septiembre (11:00 AM) – Corea del Sur vs. Ecuador
  • Domingo 13 de septiembre (8:00 AM) – China vs. España
  • Domingo 13 de septiembre (8:00 AM) – Nigeria vs. Nueva Caledonia
  • Domingo 13 de septiembre (11:00 AM) – Colombia vs. Corea del Norte
  • Domingo 13 de septiembre (11:00 AM) – Portugal vs. Costa Rica

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