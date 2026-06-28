Cuando llega el momento de comprar un carro, una de las dudas más comunes tiene que ver con el consumo de combustible. Muchos conductores se preguntan si realmente vale la pena elegir una transmisión manual para ahorrar gasolina o si las cajas automáticas ya alcanzaron un nivel de eficiencia similar. Aunque la tecnología ha reducido la diferencia entre ambas, todavía existen aspectos que marcan distancia en el rendimiento.

¿Qué consume más gasolina, un carro con caja automática o uno manual? Gasto del carro explicado

Según Momentum Motor, distribuidor del Grupo BMW, un carro con transmisión automática consume, en promedio, un 5 % más de combustible que uno manual. Sin embargo, esa brecha ya no es tan amplia como hace algunos años. “La respuesta es que un carro automático consume, en promedio, un 5 % más que un manual. Este margen ha disminuido con el tiempo, ya que anteriormente la diferencia era de aproximadamente un 10 %”, explican.

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Buena parte de esa diferencia tiene que ver con la forma en que trabaja cada sistema. En un vehículo manual, el conductor decide cuándo cambiar de marcha y puede mantener el motor en un rango de revoluciones que favorezca el ahorro de gasolina. Además, tiene la posibilidad de aprovechar el freno motor en descensos, una práctica que ayuda a reducir el consumo sin exigir el acelerador.

En cambio, la caja automática realiza los cambios por medio de un sistema electrónico e hidráulico que busca ofrecer un manejo más cómodo. Los modelos actuales incluyen posiciones como P, R, N y D, y algunos también incorporan modos S, L, M o W para adaptarse a diferentes condiciones de conducción. Incluso, varias transmisiones modernas permiten hacer cambios secuenciales, una función que ayuda a mejorar la eficiencia frente a generaciones anteriores.

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Otros aspectos a tener en cuenta

Ahora bien, el tipo de transmisión no es el único factor que influye en el gasto de gasolina. De acuerdo con voceros de Primax Colombia, la manera de conducir también hace una gran diferencia. Acelerar de forma brusca, mantener velocidades elevadas o usar una marcha que no corresponde obliga al motor a trabajar más y aumenta el consumo de combustible.

También conviene revisar otros aspectos del vehículo. Llevar los neumáticos con la presión recomendada disminuye la resistencia al rodar, mantener una velocidad constante favorece el rendimiento y usar el aire acondicionado solo cuando sea necesario evita un esfuerzo adicional del motor. El peso del carro también influye: aunque los automáticos suelen ser un poco más pesados por los componentes de la transmisión, los avances tecnológicos han reducido ese impacto.

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Eso sí, elegir un carro manual únicamente por el ahorro de gasolina no siempre resulta la mejor decisión. Este tipo de transmisión suele generar un mayor desgaste del embrague y de algunos componentes mecánicos por el uso constante. Por otro lado, las cajas automáticas requieren menos intervención del conductor, aunque cuando presentan fallas las reparaciones suelen ser más costosas.