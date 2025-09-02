¿Cómo ahorrar gasolina con el aire acondicionado? Siete trucos que sí funcionan

Si ahorrar gasolina es uno de los dilemas más grandes que tiene con su vehículo, le traemos soluciones. Sin dudas uno de los gastos más recurrentes al tener un carro es llenar su tanque de gasolina, por lo que los propietarios buscan gastar lo menos posible.

Aun así, en muchas ocasiones este costo es muy alto, y el gasto de este líquido vital para el vehículo es bastante acelerado.

Por ello, aquí les tenemos 7 trucos imperdibles con los que puede ahorrar gasolina de manera infalible y funcional.

7 trucos para ahorrar gasolina en su carro

La gasolina es el combustible clave para el funcionamiento del carro. Sin este líquido sería totalmente imposible dirigirse a algún sitio.

Sin embargo, algo que pocos saben es que hay muchas cosas de su auto que pueden aumentar el gasto de la gasolina, pero de las cuales no depende que el carro se mueva.

Aun así, con 7 trucos sencillos puede evitar este consuma mayor, y dar con las soluciones correctas para ahorrar más gasolina.

Moderar el uso del aire acondicionado

El aire acondicionado puede ser uno de los elementos más utilizados en su vehículo. Si vive en una ciudad calurosa, puede que el uso de este accesorio de su carro sea vital.

Sin embargo, si lo usa de manera muy recurrente, o a una potencia muy alta, puede causar que la gasolina de su vehículo se gaste de forma rápida, por lo que se recomienda considerar este aspecto.

Tener una velocidad constante

Aunque se pueda pensar que este elemento es irrelevante, la velocidad a la que va si puede afectar el consumo de su gasolina. Esto se debe a que si realiza frenadas o aceleradas muy bruscas, su carro se puede ver más forzado.

Por ello, se recomienda mantener una velocidad adecuada y constante en su trayecto.

Revise la presión de aire en sus llantas

En ocasiones, una mala calibración de llantas puede causar que su carro consuma gasolina de una manera muy rápida.

Esto se debe a que si sus llantas no tienen la cantidad de aire necesaria, el motor realizará un esfuerzo mayor, por lo que se recomienda revisar esto de manera recurrente para evitar un consumo excesivo.

Apagar el carro en paradas extensas

Claramente, si su carro se mantiene encendido por mucho tiempo mientras está en trancones, o lugares de freno, su gasolina se gastará muy rápido.

Por ello, se recomienda apagar el motor en este tipo de trechos, donde el carro no está en movimiento.

Eliminar pesos innecesarios en su carro

En caso de que no lo tenga en cuenta, es recomendable calcular cuanto peso innecesario está cargando su carro. Ante este tipo de casos, se sugiere deshacerse de estos pesos, para así evitar un esfuerzo mayor del motor.

Planifique su trayecto

Sin lugar a dudas, uno de los mayores enemigos del tiempo, y del ahorro de gasolina, son los trancones, aunque no lo considere, estos hacen que su carro consuma más combustible sin movimiento.

Por ello, recomendamos planear su ruta a tiempo, para evitar para estos atascos.

Calcule el movimiento de su vehículo

Finalmente, se recomienda calcular los movimientos de su vehículo, es decir, en un trancón, en lugar de presionar el freno, deje que su carro se detenga solo al dejar de pisar el acelerador un poco antes.

Claramente, esto se debe hacer con conciencia y práctica, y es de las prácticas menos aconsejables, aunque le permitirá evitar frenazos bruscos.