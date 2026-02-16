PULP llega por primera vez a Colombia con un show por todo lo alto; fecha, lugar y precio de las entradas

Casi un cuarto de siglo después de su último álbum y por primera vez en la historia del país, Pulp tocará en Colombia. Jarvis Cocker y su banda ofrecerán un conciertos exclusivo el 6 de junio en el Movistar Arena de Bogotá.

Con More, su primer álbum nuevo desde We Love Life (2001), Pulp protagonizó un impresionante regreso en 2025. Lanzado a través de Rough Trade Records, el disco nació de una renovada cercanía con el escenario y de la sensación de que la banda aún tiene algo que decir. Producido por James Ford (Arctic Monkeys, Fontaines D.C.), More combina la elegancia, el ingenio y la melancolía inconfundibles de Pulp con arreglos épicos, cuerdas y una marcada apertura emocional.

El primer sencillo, “Spike Island”, es tanto un homenaje a un mito de la historia del pop británico como una canción sobre la memoria, la proyección y la persistencia de las ideas. Grabado en solo tres intensas semanas en Londres, More es un álbum profundamente humano, creado conscientemente sin el uso de inteligencia artificial y dedicado al fallecido bajista Steve Mackey.

Pulp en vivo en 2026 significa canciones que han marcado generaciones y nuevo material que demuestra por qué la banda sigue siendo relevante hoy. Una noche suspendida entre el pasado y el presente, entre la historia del pop británico y la realidad contemporánea.

Precio de las entradas para ver a Pulp en Bogotá

Según se dio a conocer en redes sociales, la empresa encargada del concierto de Pulp en Bogotá será Paramo Presenta y aún no se conoce información sobre el precio de las entradas. Sin embargo, si dicen que estarán desde los $230.000 más el valor del servicio

La venta general será el próximo 20 de febrero del 2026 desde las 9:00 a.m. en la página web de TuBoleta.com, en donde podrá encontrar todos los detalles sobre las ubicaciones disponibles y valores en cada una de ellas.