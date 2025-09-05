Luis Enrique, entrenador del PSG, sufre grave accidente y es trasladado al hospital: esto se sabe

Luis Enrique, uno de los protagonistas del fútbol mundial en la actualidad ha sido noticia este 5 de septiembre. El reconocido entrenador del Paris Saint-Germain habría sufrido un grave accidente por el cual tuvo que ser llevado al hospital.

Esto habría sucedido mientras montaba bicicleta, un deporte que ha hecho en varias ocasiones este entrenador.

Más noticias: El emotivo homenaje de Luis Enrique a su hija en la final de la UCL; pocos se dieron cuenta

Las lesiones implicaron que tuviera que ser llevado al hospital, y aquí les contamos lo que se sabe de este suceso hasta el momento.

Luis Enrique sufre grave accidente

Durante la tarde de este 5 de septiembre, el Diario AS posteó a través de sus redes sociales que Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain sufrió un accidente.

Este director técnico montaba bicicleta al momento de este suceso, el cual le habría dejado lesiones importantes por las cuales tuvo que ser trasladado al hospital.

Más noticias: ¿Cuánto ganó el PSG por conquistar la Champions League? Esta es la astronómica cifra

Según la fuente ya mencionada, Luis Enrique se habría roto la clavícula. Por ello tuvo que ser llevado a un centro hospitalario para llevar a cabo los exámenes pertinentes.

El PSG lo confirmó

A través de su cuenta de X, el Paris Saint-Germain confirmó este hecho. También se aseguró que deberá ser operado a causa de esta lesión sufrida en su clavícula.

¡ÚLTIMA HORA!



🚨 El entrenador del PSG se rompe la clavícula en un accidente con la bicicleta



🙏 Pronta recuperación, mister pic.twitter.com/EtEPEIvC8j — Diario AS (@diarioas) September 5, 2025

El equipo francés mandó todo su apoyo a este entrenador al desearle una pronta recuperación, y aseguraron que revelarán nueva información una vez se conozcan más detalles sobre el estado del director técnico español.

À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.



Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025

Es posible que este hecho deba alejar a Luis Enrique temporalmente de la dirección técnica del Paris Saint-Germain.

El actual campeón de Europa volverá a las canchas el próximo 14 de septiembre, cuando se mida al Lens de Francia, tras el actual parón de selecciones por fecha FIFA alrededor del mundo.