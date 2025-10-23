Luis Díaz revivirá duelo de final en Champions League: ¿Cuándo juega Bayern vs. PSG?

Desde su llegada al Bayern Múnich, el habilidoso extremo de la Selección Colombia ha cosechado destacadas actuaciones. La más reciente en Champions League, donde Luis Díaz logró su primer gol en la competencia con el conjunto bávaro. Una anotación que lo metió en el podio de los máximos goleadores colombianos en la historia de la competencia.

Con su tanto ante el Club Brujas de Bélgica, el barranqueño quedó a tan solo un gol de igualar al ‘Tigre’ Radamel Falcao. Díaz quedó a tres goles de liderar el ranking, que en estos momentos encabeza Jackson Martínez, con un exitoso paso por el Porto y Atlético de Madrid.

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern en Champions League?

El Bayern de Luis Díaz tendrá una prueba de fuego, en un duelo de favoritos para llevarse la Champions League. Se trata de un partido que ya se vivió en la final de la competencia, más específicamente en la edición 2019-2020, con victoria para los alemanes.

Para sumarle tensión a este partidazo, PSG y Bayern son actualmente los líderes de la fase de liga, con un comienzo inigualable que los tiene cabeza a cabeza. Ambos con la misma cantidad de puntos (9 en 3 partidos) y de diferencia de goles (+10). Sin embargo, el liderato lo tienen los parisinos al tener un gol más que el Bayern.

El esperado partido se jugará el próximo martes 4 de noviembre, a partir de las tres de la tarde, hora colombiana. Se trata de uno de los cotejos estelares de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en una fecha que contará con enfrentamientos de la talla de Liverpool vs. Real Madrid, Juventus vs. Sporting Lisboa (del colombiano Luis Suárez) y Manchester City vs. Dortmund.

¿Dónde ver el partido PSG-Bayern?

El partidazo de Champions entre el Bayern de Luis Díaz y el Paris Saint Germain tendrá a los franceses como locales y podrá verse en toda Latinoamérica.

Podrá sintonizar la transmisión oficial de este y el resto de partidos de la jornada en Champions League a través de la señal de ESPN o directamente en la plataforma de ‘streaming’ de Disney+.