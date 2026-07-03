PS Plus JULIO 2026: lista oficial de juegos GRATIS para PS5 y PS4; Call of Duty en lista

PS Plus regresa una vez más con una cantidad enorme de emociones para todos los amantes del ‘gaming’, las consolas y los videojuegos a nivel internacional. Los fanáticos de PlayStation se han mantenido a la expectativa, sobre todo por las grandes novedades que siempre promete este servicio.

Esta es una de las suscripciones más reconocidas en el mundo del ‘gaming’, sobre todo por la forma en que ha reunido a miles de fanáticos a partir de beneficios como modos ‘online’, y títulos totalmente gratis.

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Si usted es uno de los fanáticos de esta suscripción, les contamos que como ya es costumbre, en este mes de julio habrá grandes beneficios imperdibles.

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PS Plus vuelve a la carga, tal y como sucede cada mes, para presentar una cantidad enorme de emociones, y por supuesto, uno de los principales atractivos son los videojuegos gratis que puede disfrutar.

A través del principal tier de esta suscripción puede recibir 3 videojuegos totalmente gratuitos. Estos se guardan en su biblioteca y pueden ser descargados de forma sencilla.

De manera puntual, los videojuegos que estarán disponibles durante este mes de julio para los suscriptores son los siguientes:

Call of Duty: Modern Warfare III – Paquete multigeneración | PS5, PS4

For the King II | PS5, PS4

CrossCode | PS5, PS4

Estos títulos estarán disponibles desde el próximo 7 de julio, hasta el próximo 3 de agosto, cuando entrarán en vigencia los títulos gratis de dicho mes.

Para encontrar estos videojuegos debe seguir un paso a paso sumamente sencillo. En primer lugar deberá suscribirse a PlayStation Plus, al menos en su nivel básico.

Esto le permitirá acceder a varios beneficios, incluida la tienda virtual de PlayStation Store. Allí verá los juegos mensuales, y podrá descargarlos de manera simple.

El proceso es exactamente el mismo, tanto para PlayStation 5, como también para los usuarios de PlayStation 4 que cuenten con esta suscripción.

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Cabe recordar que, de forma puntual, los costos de la suscripción a PlayStation Plus varía según el nivel de la misma. Los precios son:

Essential – 7,99 dólares

Extra – 11,99 dólares

Deluxe – 13,99 dólares

Para cada país el precio puede variar, debido a la conversión de moneda que es realizada directamente en su banco.