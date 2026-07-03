La única vez que Colombia se enfrentó a Ghana: ¿Ganó o perdió? Fue hace más de medio siglo

Colombia y Ghana chocan HOY 3 de junio en un auténtico choque de titanes. Los ‘cafeteros’ buscarán superar al combinado ghanés, con el sueño de poder convertirse en clasificados a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo chocarán en la cancha con los ‘Black Stars’ en un partido que, sin lugar a dudas, será de los más decisivos para la ‘tricolor’ en los últimos años.

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Sin embargo, algo que pocos saben es que esta no será la primera vez que Colombia se verá las caras con el combinado africano. De hecho, aquí les contamos al detalle cuando fue dicho partido y cual fue el resultado.

La única vez que Colombia se enfrentó a Ghana

Colombia ha sido, sin dudas, uno de los equipos más solidos de lo que va de Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado ‘tricolor’ superó la fase de grupos con gran facilidad y de hecho, quedó como primero de su zona.

Frente a este panorama, el cruce de los ‘cafeteros’ es ante Ghana, quien culminó como tercero de su grupo, luego de chocar ante Inglaterra, Croacia y Panamá.

Aunque este choque pueda sonar poco común, tiene un antecedente que pertenece a los Juegos Olímpicos de Munich de 1972. En dicho encuentro la victoria fue para el equipo ‘tricolor’ quien venció por un marcador de 3 goles a 1.

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Los autores de los goles fueron Luis Alberto Montaño, Jaime Morón y Ángel Torres por el equipo ‘cafetero’. Por otro lado, el descuento de Ghana llegó por parte de Ibrahim Sunday.

En esta ocasión ambos sevolverán a cruzar, y deberán demostrar su potencial si desean clasificar a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Del otro lado del charco, quien ya espera rival es Suiza. El equipo helvético derrotó por 2-0 a Argelia, y buscará dar un gran batacazo que le permita convertirse en favorito a las instancias finales.

Por el momento el foco estará en Colombia y Ghana. Ambos equipos chocarán este 3 de junio, con un puntapié inicial pautado para llevarse a cabo a las 8:30 p.m, en un cotejo que pondrá en total emoción a los amantes del balompié en el país y en el mundo.