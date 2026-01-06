PS Plus enero 2026: lista oficial de juegos GRATIS ya disponibles para descargar, entérese

Sony reveló la lista oficial de videojuegos que llegan a PS Plus en enero de 2026, y los suscriptores ya pueden acceder a nuevos títulos sin costo adicional. Como es habitual, la selección incluye propuestas para distintos gustos, desde acción y aventura hasta experiencias más narrativas. A continuación, le contamos cuáles son los juegos gratis que ya están disponibles para descargar y todo lo que debe saber sobre esta actualización del servicio.

Los usuarios ya pueden adquirir y añadir a su biblioteca los juegos que Sony ya confirmó para enero del 2026. Asimismo, le vamos a contar los juegos que van a abandonar a partir del 20 enero los catálogos Extra y Premium.

PS Plus enero 2026: lista oficial de juegos GRATIS

Buenas nocticias empezando el año: Sony reveló oficialmente la lista de juegos que se unen en enero 2026 a PlayStation Plus. Los títulos han llamado la atención de todos los usuarios del servicio de videojuegos; te contamos a detalle cuáles son y de que se tratan.

Need for Speed Unbound (PS5):

esta es la última entrega de la saga de carreras callejeras con un estilo visual únio tipo grafiti y persecusiones policiales intensas. Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4 / PS5): el remake del clásico juego donde Mickey usa un pincel mágico con pintura y disolvente con el fin de alterar el mundo.

el remake del clásico juego donde Mickey usa un pincel mágico con pintura y disolvente con el fin de alterar el mundo. Core Keeper (PS4 / PS5): es un adictivo juego de minería y superviviencia tipo sandbox para hasta ocho jugadores, perfecto para jugar con amigos en una caravana ancestral.

Estos son los titulares que Sony anunció y que ha llamado la atención de todos. Además de los mensuales, se anunciaron algunas incorporaciones al catálogo para los niveles superiores. Cabe reslatar que, una vez los agregues serán tuyos mientras mantengas una suscripción activa.

Assassin’s Creed Mirage (PS4, PS5)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5)

Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5)

Skate Story (PS5)

Planet Coaster 2 (PS5)

Juegos que saldrán del catálogo

El próximo 20 de enero de 2026, varios títulos dejarán de estar disponibles de manera permanente en los catálogos Extra y Premium de PS Plus, lo que significa que los suscriptores perderán el acceso a estos juegos si no los descargan antes de esa fecha. Entre los más destacados están: