Mägo de Oz regresa a Colombia con un show imperdible: día, lugar y todo lo que debe saber

Mägo de Oz es, sin lugar a dudas, una de las bandas más queridas del metal en español en Colombia. Este grupo se ha ganado una notable cantidad de cariño, gracias a sus éxitos, y a un estilo que se ha hecho mundialmente reconocido.

Miles de personas han disfrutado de las canciones de este grupo, tanto en estudios, como también en vivo. De hecho, los shows de esta banda han sido notablemente disfrutados en Colombia en varias ocasiones.

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Si usted es uno de los amantes de este grupo, le contamos que podrá verlos nuevamente en vivo. La banda anunció su gran regreso a la capital en el 2027, con un show lleno de emoción.

Mägo de Oz regresa a Colombia con un show imperdible

La potencia de este grupo volvió a quedar demostrada en Colombia durante este mes de septiembre. Mägo de Oz fue protagonista de uno de los shows estelares del Festival Cordillera 2026.

Grandes fans se emocionaron al ritmo de éxitos históricos compuestos por este grupo, que además sorprendió a todos con la noticia de un gran regreso en 2027.

Después de semanas de espera, los fanáticos lograron conocer más detalles sobre este show, luego de que se diera a conocer toda la información al respecto.

Mägo de Oz confirmó que su gran regreso se dará el próximo 26 de febrero de 2027, con un show que lleva por nombre “La Noche de Brujas”.

Esta presentación promete toda la potencia y emoción que ha caracterizado a este grupo español por larga época. La gran banda de metal volverá a estremecer un escenario lleno de fans en la capital.

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La cita imperdible tendrá lugar desde el Movistar Arena de Bogotá, con una presentación que promete ser de las mejores del 2027 en Colombia, con los mejores éxitos de esta banda.

La boletería podrá ser adquirida desde el próximo 1 y 2 de octubre con preventa exclusiva Movistar. El acceso general será desde el 3 de dicho mes, a través de la plataforma oficial de TuBoleta.

Sin lugar a dudas, esta será una cita histórica para el metal, con todas las emociones que suelen caracterizar a esta banda española que ha estremecido a Colombia en varias ocasiones, gracias a su presencia sobre los escenarios.