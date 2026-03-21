Pronostico del clima para HOY en el segundo día del Festival Estéreo Clima ¿Fuertes lluvias o mucho sol?

Avanza el Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más importantes de todo el país, en donde cientos de artistas nacionales e internacionales llegan hasta el Parque Simón Bolívar para enamorar a sus fans. Este sábado 21 de marzo del 2026 es el segundo día, así que varios cantantes como The Killers, Tom Morello, Travis, entre otros, están listos para subirse al escenario y dar un show inolvidable, con un clima increíble.

Sin embargo, hay un factor que todos los fans deben tener en cuenta y está relacionado con el pronóstico del clima. Bogotá es una ciudad que tiene muchos cambios en un solo día, así que puede pasar de un sol increíble a una fuerte tormenta que nadie espera.

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De hecho, el IDEAM ya dio a conocer algunos detalles de todo lo que será el clima de este fin de semana. Todo esto, después de que los asistentes al FEP disfrutaran de un viernes soleado y una noche sin nada de lluvias para ver cada una de las presentaciones.

Pronóstico del clima para HOY sábado en el Festival Estéreo Picnic 2026

El amanecer de este sábado 21 de marzo conquistó a todos los capitalinos, con un sol que sin duda nadie se esperaba en esta oportunidad. Pero, en horas de la tarde, todo podría cambiar de forma radical y es mejor ir preparados al evento.

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Aplicaciones del clima como Google ya dieron a conocer cuál es el pronóstico para HOY; desde tempranas horas de la mañana y hasta las 02:00 p.m. reporta un sol con algunas nubes en el camino. Pero para las horas de la tarde, menciona que se podrían presentar algunas lloviznas leves en varias zonas de la capital, pero no sería nada fuerte.

Posteriormente, para la noche, sí mencionan algunas lluvias algo más fuertes, que se podrían acabar alrededor de las 10:00 p.m., así que después podrían seguir disfrutando del evento con total normalidad.

Es importante mencionar que el Parque Simón Bolívar es un espacio para conectar con la naturaleza, así que hay pasto en todo el lugar. Así que la recomendación es llevar zapatos que los ayuden a mantener sus pies secos en caso de lluvia y a caminar sobre el barro en caso de encharcamientos; de la misma manera, el impermeable debe sí o sí ser parte del outfit.