El Festival Estéreo Picnic 2025 ya inició y cientos de personas están hablando de todo lo que sucede en este importante evento que reune a cientos de artistas nacionales e internacionales de diferentes partes del mundo. Este viernes, varias agrupaciones llegaron hasta el escenario principal para poder mostrar sus mejores canciones, pero la lluvia se convirtió en un gran obstáculo.

Por eso, las presentaciones de ‘The Hives’ y Elena Rose tuvieron que suspenderse durante varios minutos, teniendo en cuenta que la fuerte lluvia era peligrosa tanto para los artistas, como las personas que estaban esperando la presentación de los famosos. Desde la logística del festival, tomaron la decisión de parar con las presentaciones, teniendo en cuenta que esto podía ser muy peligroso para los presentes.

En el escenario, hay múltiples equipos que están conectados a una fuente de energía, esto sin contar con todos los instrumentos musicales que también tienen conexiones. Es por eso que tanto los artistas, como las personas que se encontraban en el lugar, estaban en riesgo de un gran peligro de que una falla de electricidad, pusiera en riesgo la vida de todos los que estaban allí.

Los mejores momentos del FEP 2025

Después de que los artistas se subieran nuevamente al escenario, los memes no se hicieron esperar, pues a lo largo de todo el show se podía ver como el personal de logística iba trapeando constantemente, pese a que la lluvia no paraba y todo se encontraba en muy mal estado. Sin importar eso, The Hives siguió con su show y emocionaron a todo el público presente.

Festival Estéreo PicnicでのThe Hives フジロックも他人事ではない雨の中の「Hate to Say I Told You So」〜「Trapdoor Solution」 https://t.co/LrLaKlfKno pic.twitter.com/27z8UVzCzc — shimijimi (@shimijimi) March 29, 2025

Además, cambiaron algunos micrófonos, por otros que no fueran inalámbricos, algo que llegó a complicar mucho la puesta en escena de varios de los artistas, teniendo en cuenta que a lo largo del show siempre tenían a una persona detrás para evitar cualquier tipo de accidente. Pese a eso, bandas como The Hives la dieron toda en su presentación, demostrando que la lluvia de Bogotá no es un impedimento para rockear.

Por otro lado, hay quienes recuerdan que cada año, por esta ápoca, siempre se presentan fuertes lluvias, por lo que hasta mencionan que los asistentes al FEP, ya deberían estar acostumbrados a este tipo de obstáculos que lo deja totalmente mojados en medio de los conciertos.