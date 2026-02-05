Programación fecha 5 Liga BetPlay 2026-I: partidos, horarios y más

El fútbol en Colombia es una de las mayores pasiones. Miles de fanáticos disfrutan de este deporte, al apoyar a sus equipos, y por supuesto, a los jugadores que defienden la camiseta con esfuerzo desde las canchas.

Este fin de semana no será la excepción, y varios equipos volverán al ruedo para desplegarse sobre la cancha como parte de la fecha 5.

Para que no se pierda ni un detalle, aquí les contamos todos los partidos y los horarios que se llevarán a cabo el próximo fin de semana en la Liga BetPlay 2026-I.

La programación de la Fecha 5 de la Liga BetPlay

Si usted es fanático de la Liga BetPlay, les recordamos que el semestre 2026-I continuará su rumbo este próximo 6 de febrero.

Los partidos programados para la fecha 5 son:

Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga – 6 de febrero – 6:20 p.m.

Independiente Medellín vs Inter de Bogotá – 6 de febrero – 8:30 p.m.

Rionegro Águilas vs Cúcuta Deportivo – 7 de febrero – 2:00 p.m.

Deportes Tolima vs Llaneros – 7 de febrero – 4:10 p.m.

Junior de Barranquilla vs Boyacá Chicó – 7 de febrero – 8:30 p.m.

Alianza vs Once Caldas – 8 de febrero – 4:10 p.m.

Deportivo Cali vs Millonarios – 8 de febrero – 6:20 p.m.

Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pereira – 8 de febrero – 8:30 p.m.

Del mismo modo, se disputará el choque entre Fortaleza e Independiente Santa Fe correspondiente a la fecha 9.

La cantidad de dinero que ganaría un árbitro en Colombia

A lo largo de los últimos años, una gran cantidad de árbitros han tomado popularidad en Colombia y el resto del continente. Varios ‘referís’ son los encargados de dirigir choques claves de la Liga BetPlay o de otros torneos como la Copa Libertadores.

Wilmar Roldán o Andrés Rojas son solo algunos de los árbitros que se han hecho populares dentro del mundo del fútbol internacional.

Sin embargo, esto no deja de ser un trabajo, por lo que cada uno de estos ‘referís’ recibe una cantidad de dinero por cada partido que dirigen.

De hecho, estas cifras fueron reveladas recientemente en redes sociales, por parte de José Borda, analista deportivo que especificó que las cantidades son:

Árbitro principal: $3.075.000

Asistente: $2.152.000

VAR: $2.152.000

AVAR: $1.541.000

Cuarto árbitro: $311.000

Estas cifras habrían representado un aumento del 6% respecto al 2025. Cabe aclarar que esto no ha sido confirmado de manera oficial por parte de la Dimayor.