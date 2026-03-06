¿Atlético Nacional busca nuevo DT? los técnicos que podrían suceder a Diego Arias

La derrota de Atlético Nacional frente a Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana abrió un capítulo complicado para el club paisa. El partido, disputado en el estadio Atanasio Girardot, dejó más que un resultado en la cancha: puso nuevamente en el centro del debate la continuidad de Diego Arias al frente del equipo. Desde antes de que terminara el partido, la posibilidad de su salida ya se comentaba entre aficionados y analistas.

En medio de la presión mediática y las críticas en redes sociales, el periodista Mauricio Agudelo, conocido por su cercanía con el fútbol antioqueño, informó en Win Sports que Arias presentaría su carta de renuncia tras la caída ante Millonarios. La noticia no sorprendió demasiado, considerando que desde hace semanas su permanencia en el club ya era motivo de debate entre hinchas y expertos.

La situación no es nueva para el entrenador joven: varios especialistas han señalado que, a pesar de contar con una plantilla de alto nivel, todavía se encuentra en un proceso de aprendizaje como técnico principal. Entre ellos se encuentra Carlos Antonio Vélez, quien reconoció públicamente que Atlético Nacional tiene “una gran nómina, pero un técnico que todavía está aprendiendo”. Comentarios como este reflejan el consenso general sobre la percepción del rendimiento del equipo bajo su dirección.

Los técnicos que suenan para reemplazar a Diego Arias

Mientras se define el futuro de Arias, los nombres de posibles reemplazos comienzan a circular. Entre ellos, el más comentado es el de Marcelo Gallardo. Su llegada al club representaría un movimiento de alto impacto, considerando su trayectoria y su paso por River Plate, aunque su segundo ciclo allí no terminó con los mismos éxitos que el primero.

Desde la dirigencia, liderada por Sebastián Arango y el director deportivo Gustavo Fermani, se podría valorar la oportunidad de incorporar a un técnico de renombre internacional para potenciar la nómina actual.

Otros nombres que suenan con fuerza incluyen a Leonel Álvarez, técnico identificado con la institución y con un buen momento en Atlético Bucaramanga, y a Reinaldo Rueda, quien se encuentra libre tras no clasificar al Mundial 2026 con la Selección de Honduras.

Por ahora, los seguidores de Nacional observan con atención cada movimiento de la directiva. La renuncia de Arias parece inminente, pero el verdadero interés está en quién asumirá la responsabilidad de guiar a un equipo con tanta historia y expectativas dentro del fútbol colombiano.

