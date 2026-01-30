Fecha 4 Liga BetPlay 2026-I: Fecha y hora de todos los partidos; Millonarios va en el Campín
La Liga BetPlay prepara un fin de semana imperdible para los amantes del fútbol en Colombia, con lo que será su fecha 4.
La Liga BetPlay se prepara para una nueva jornada llena de emociones alrededor del mundo. Este deporte presentará su fecha 4, en lo que será una nueva serie de choques clave para cada uno de los amantes del balompié colombiano.
Varios equipos buscarána afianzarse en la tabla de posiciones, mientras que otros pretenden mejorar su posición en la clasificación.
Para que no se pierda ni una incidencia de este inicio de la Liga BetPlay, aquí les contamos todos los detalles referentes a los encuentros planificados, incluido su horario y más.
Para nadie es un secreto que la Liga BetPlay 2026-I ha dejado grandes emociones en su inicio. Varios equipos de gran talento han dejado ver su artillería en la cancha, y han permitido que varios fanáticos se emocionen con sus clubes.
Otros en contraste han tenido un inicio complejo, pero, aun están a tiempo de mejorar su paso y llegar a convertirse en parte de la cima en la tabla.
La clasificación de la Liga BetPlay 2026-I hasta ahora marcha de la siguiente manera:
1- Deportivo Pasto – 9 puntos
2- Deportes Tolima – 7 puntos
3- América de Cali – 7 puntos
4- Inter de Bogotá – 6 puntos
5- Llaneros – 5 puntos
6- Atlético Bucaramanga – 5 puntos
7- Once Caldas – 5 puntos
8- Fortaleza – 5 puntos
9- Águilas Doradas – 4 puntos
10- Atlético Nacional – 3 puntos
11- Deportivo Cali – 3 puntos
12- Independiente Santa Fe – 3 puntos
13- Jaguares de Córdoba – 3 puntos
14- Junior de Barranquilla – 3 puntos
15- Deportivo Pereira – 2 puntos
16- Cúcuta Deportivo – 1 punto
17- Independiente Medellín – 1 punto
18- Alianza – 1 punto
19- Boyacá Chicó -1 punto
20- Millonarios – 0 puntos
Frente a este contexto, los partidos por la fecha 4 para este fin de semana son los siguientes:
Del mismo modo, habrá otros partidos disputados en días siguientes que se presentan de la siguiente manera: