Fecha 4 Liga BetPlay 2026-I: Fecha y hora de todos los partidos; Millonarios va en el Campín

La Liga BetPlay se prepara para una nueva jornada llena de emociones alrededor del mundo. Este deporte presentará su fecha 4, en lo que será una nueva serie de choques clave para cada uno de los amantes del balompié colombiano.

Varios equipos buscarána afianzarse en la tabla de posiciones, mientras que otros pretenden mejorar su posición en la clasificación.

Para que no se pierda ni una incidencia de este inicio de la Liga BetPlay, aquí les contamos todos los detalles referentes a los encuentros planificados, incluido su horario y más.

Así va la Liga BetPlay 2026-I

Para nadie es un secreto que la Liga BetPlay 2026-I ha dejado grandes emociones en su inicio. Varios equipos de gran talento han dejado ver su artillería en la cancha, y han permitido que varios fanáticos se emocionen con sus clubes.

Otros en contraste han tenido un inicio complejo, pero, aun están a tiempo de mejorar su paso y llegar a convertirse en parte de la cima en la tabla.

La clasificación de la Liga BetPlay 2026-I hasta ahora marcha de la siguiente manera:

1- Deportivo Pasto – 9 puntos

2- Deportes Tolima – 7 puntos

3- América de Cali – 7 puntos

4- Inter de Bogotá – 6 puntos

5- Llaneros – 5 puntos

6- Atlético Bucaramanga – 5 puntos

7- Once Caldas – 5 puntos

8- Fortaleza – 5 puntos

9- Águilas Doradas – 4 puntos

10- Atlético Nacional – 3 puntos

11- Deportivo Cali – 3 puntos

12- Independiente Santa Fe – 3 puntos

13- Jaguares de Córdoba – 3 puntos

14- Junior de Barranquilla – 3 puntos

15- Deportivo Pereira – 2 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 1 punto

17- Independiente Medellín – 1 punto

18- Alianza – 1 punto

19- Boyacá Chicó -1 punto

20- Millonarios – 0 puntos

Partidos del 31 de enero al 1 de febrero

Frente a este contexto, los partidos por la fecha 4 para este fin de semana son los siguientes:

Cúcuta Deportivo vs Fortaleza – 31 de enero – 4:00 p.m.

Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe – 31 de enero – 6:10 p.m.

Atlético Bucaramanga vs Alianza – 1 de febrero – 2:00 p.m.

Deportivo Cali vs Deportivo Pasto – 1 de febrero – 4:10 p.m.

Once Caldas vs Jaguares de Córdoba – 1 de febrero – 6:10 p.m.

Millonarios vs Independiente Medellín – 1 de febrero – 8:30 p.m.

Llaneros vs Águilas Doradas – 1 de febrero – 8:30 p.m.

Del mismo modo, habrá otros partidos disputados en días siguientes que se presentan de la siguiente manera: