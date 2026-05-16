Robert Lewandowski se despide del Barcelona: “Misión cumplida”

Robert Lewandowski anunció oficialmente que no continuará en el FC Barcelona al finalizar la temporada 2025-2026. El delantero polaco confirmó su salido a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde aseguró que siente que su etapa en el club ya está completa.

La noticia sacudió al fútbol europeo y rápidamente generó reacciones entre aficionados del Barca. Especialmente porque el atacante se convirtió en una de las figuras más importantes del equipo durante los últimos años.

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Lewandowski cerrará una etapa histórica en el Barca

El jugador llego al Barcelona en 2022 procedente del Bayern Múnich y rápidamente se convirtió en el líder ofensivo del club azulgrana.

Durante sus cuatro temporadas anotó 119 goles en 191 partidos y ayudó al equipo a conquistar tres títulos de La Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

En su mensaje de despedida, el delantero aseguró que siente que “la misión está cumplida” y destaco que el club “ha vuelto al lugar que le corresponde”.

Además, agradeció especialmente al presidente Joan Laporta y a la afición por el cariño recibido desde su llegada.

El Camp Nou se prepara para su despedida

El partido frente al Real Betis será la ultima presentación del futbolista como local en el Spotify Camp Nou.

El entrenador Hansi Flick también habló públicamente sobre la salida del atacante y aseguró que fue “un privilegio” trabajar con él durante esta etapa.

Dentro del club, la salida del polaco marca además el cierre de una generación importante que ayudó al Barcelona a recuperar protagonismo en España después de años complicados.

Arabia Saudí y MLS aparecen como posibles destinos

Lewandowski todavía no confirma cual será su próximo club, varios medios europeos aseguran que ya tiene ofertas desde Arabia Saudí, la MLS e incluso equipos italianos.

También crecieron los rumores sobre un posible deseo del jugador de salir de Europa y afrontar una etapa menos exigente en el cierre de su carrera.

El delantero cumplirá 38 años en agosto, pero continúa siendo una figura muy valorada por su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora.

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