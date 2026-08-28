Programación completa de la Liga BetPlay 2026 para este fin de semana; Nacional, Millonarios y más

Hace unos días se dio inicio nuevamente a todo lo relacionado con los partidos de la Liga BetPlay 2026-2, que se encuentra en su fase de todos contra todos, pero tuvo que ser cancelada por la emergencia nacional en Colombia. Sin embargo, poco a poco se han ido retomando los encuentros deportivos y este fin de semana estará cargado de mucho fútbol en los diferentes estadios del territorio nacional.

Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Santa Fe y otros equipos del FPC están listos para disputar todos los encuentros deportivos. Es importante mencionar que estos hacen parte de la fecha ocho y en los próximos días se podría dar a conocer la programación de los partidos que fueron pospuestos hace unos días.

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Programación completa de la Liga BetPlay 2026-2

Actualmente, todos los equipos tienen la intención de seguir sumando en la fase de todos contra todos con el fin de avanzar en los mejores ocho. Sin embargo, hay algunos clubs que tienen tan solo tres o cuatro partidos jugados, pese a que la Liga BetPlay 2026-2 ya se encuentra en la fecha ocho y nueve.

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👀📋 ¡Así quedó la 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 tras finalizar la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟕 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2026!#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/cFZH7PJhQM — DIMAYOR (@Dimayor) August 28, 2026

Sábado 29 de agosto del 2026

Jaguares vs. América de Cali en el Estadio Jaraguay a las 4:25 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Santa Fe en el Romelio Martínez a las 6:30 p.m.

Alianza vs. Atlético Nacional en el Armando Maestre Pavajeau a las 8:30 p.m.

Domingo 30 de agosto del 2026

Águilas Doradas vs. Boyacá Chico en el Estadio Cincuentenario a las 2:00 p.m.

Independiente Medellín vs. Llaneros en el Atanasio Girardot a las 4:10 p.m.

Millonarios vs. Inter de Bogotá en el Campín a las 6:15 p.m.

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga en el estadio Deportivo Cali a las 8:20 p.m.

El fin de la fecha ocho termina con tres partidos, dos el lunes y uno el martes primero de septiembre.

Lunes 31 de agosto

Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira en el estadio Departamental Libertad a las 6:00 p.m.

Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo en el Manuel Murillo Toro a las 8:05 p.m.

Martes 1 de septiembre del 2026