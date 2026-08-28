Programación completa de la Liga BetPlay 2026 para este fin de semana; Nacional, Millonarios y más
Estos serán los encuentros deportivos que se van a desarrollar durante este fin de semana en relación con la Liga BetPlay 2026-2.
Estos serán los encuentros deportivos que se van a desarrollar durante este fin de semana en relación con la Liga BetPlay 2026-2.
Hace unos días se dio inicio nuevamente a todo lo relacionado con los partidos de la Liga BetPlay 2026-2, que se encuentra en su fase de todos contra todos, pero tuvo que ser cancelada por la emergencia nacional en Colombia. Sin embargo, poco a poco se han ido retomando los encuentros deportivos y este fin de semana estará cargado de mucho fútbol en los diferentes estadios del territorio nacional.
Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Santa Fe y otros equipos del FPC están listos para disputar todos los encuentros deportivos. Es importante mencionar que estos hacen parte de la fecha ocho y en los próximos días se podría dar a conocer la programación de los partidos que fueron pospuestos hace unos días.
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Actualmente, todos los equipos tienen la intención de seguir sumando en la fase de todos contra todos con el fin de avanzar en los mejores ocho. Sin embargo, hay algunos clubs que tienen tan solo tres o cuatro partidos jugados, pese a que la Liga BetPlay 2026-2 ya se encuentra en la fecha ocho y nueve.
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👀📋 ¡Así quedó la 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 tras finalizar la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟕 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2026!#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/cFZH7PJhQM
— DIMAYOR (@Dimayor) August 28, 2026
El fin de la fecha ocho termina con tres partidos, dos el lunes y uno el martes primero de septiembre.