Fecha oficial del lanzamiento de GTA 6 en las consolas de videojuegos; ya se estrenó el tráiler oficial

El pasado jueves 27 de agosto del 2026 se realizó el lanzamiento oficial del tráiler de GTA 6 de forma exclusiva para la plataforma de streaming Netflix. Aunque muchos pensaron que sería algo corto, la producción dura un poco más de 20 minutos y muestra todo lo relacionado con este videojuego, que es uno de los más esperados por sus seguidores.

Los creadores de Grand Theft Auto VII han anunciado en varias oportunidades que, debido a diferentes problemas que se han dado a lo largo del desarrollo, no han podido lanzar el juego en las fechas previstas. Incluso, hace unos meses, se dio a conocer que nuevamente se estaban presentando retrasos y pusieron una nueva fecha de lanzamiento que no tendría modificaciones.

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¿Cuándo es el lanzamiento del videojuego GTA 6?

Según se dio a conocer en la última actualización, el director ejecutivo de Take-Two reveló que la fecha de lanzamiento de GTA 6 será el próximo 19 de noviembre del 2026. Allí se va a mostrar una historia que pocos van a querer perderse, en donde hay nuevas armas, recompensas, mapas, entre otros detalles que esperan convertir a este juego como uno de los mejores del año.

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Hace unos meses se dio a conocer que GTA 5 logró un poco más de 225 millones de copias vendidas a lo largo de los años. Aunque es una cifra bastante alta, los desarrolladores esperan que con GTA 6 esto se pueda superar de forma significativa, en donde logren ser uno de los juegos más populares del mercado.

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En el tráiler, los usuarios quedaron sorprendidos con todo lo relacionado con los gráficos, que tienen varias mejoras que son evidentes. Las animaciones van un poco más rápido de lo que se esperaba; la iluminación, la historia y el desarrollo de cada personaje harán que jugar esto sea toda una experiencia.

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Van a tener la opción de persecuciones en carro, carreras de motos, saltos en paracaídas, buceo, deportes y otras aventuras que antes no se habían tenido en cuenta en este formato. Finalmente, en el tráiler se puede ver que Lucía no puede cumplir con su misión, así que se da inicio a una nueva fase donde tendrán que emprender una nueva fuga.