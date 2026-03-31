Fútbol en Semana Santa 2026, ¿qué partidos habrá? Calendario para el 1, 2, 3, 4 y 6 de abril

La Semana Santa llega en este inicio de abril, y miles de personas tendrán la posibilidad de descansar en este espacio religioso, pero también disfrutar de buen fútbol. La pelota no deja de rodar alrededor del mundo, y habrá partidos que serán claves.

Luego de un pequeño parón de selecciones por fecha FIFA, varias ligas de gran importancia alrededor del mundo vuelven a la acción, y tendrán partidos brillantes desde la cancha.

Más noticias: 3 anime clásicos que lo apasionarán con los deportes: fútbol, baloncesto y más

Claramente habrá partidos imperdibles, y para que no se los pierda, aquí les tenemos varios de los que tendrán lugar desde el 1 al 6 de abril.

Partidos de fútbol entre el 1 y el 6 de abril

Sin lugar a dudas, el fútbol es una de las mayores pasiones para el mundo. Miles de personas tendrán la oportunidad de descansar en este tiempo de Semana Santa, pero el fútbol no se detiene y promete grandes emociones.

Más noticias: La FIFA haría grandes cambios de reglamento antes del Mundial 2026: así funcionará el fútbol ahora

El FPC cuenta con una amplia cantidad de partidos que podrá disfrutar durante estas fechas, y aquí les dejamos la lista de los choques que habrá en dicha semana:

1 de abril

Alianza FC vs. Deportivo Pasto: 4:10 p.m.

Santa Fe vs. Llaneros: 6:30 p.m.

Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo: 8:30 p.m.

2 de abril

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira – 2:00 p.m.

América de Cali vs. Bucaramanga – 4:10 p.m.

Jaguares vs. Millonarios – 6:20 p.m.

Once Caldas vs. Medellín – 8:30 p.m.

3 de abril

Fortaleza vs. Internacional: 6:20 p.m.

Junior vs. Deportivo Cali: 8:30 p.m.

4 de abril

Tolima vs. Santa Fe: 7:30 p. m. Win Sports

5 de abril

Cúcuta Deportivo vs. América 5:00 p.m.

Millonarios vs Deportes Tolima – 7:30 p.m.

6 de abril

Deportivo Pereira vs. Alianza – 3:30 p.m.

Altético Nacional vs. Jaguares – 8:10 p.m.

Ligas europeas

Por otro lado, si usted es uno de los grandes amantes de las ligas europeas, el fútbol también promete grandes emociones. Estos son algunos de los partidos que podrá disfrutar durante estas fechas:

3 de abril

PSG vs Toulouse – 1:45 p.m.

4 de abril

Mallorca vs Real Madrid – 9:15 a.m.

Atlético de Madrid vs Barcelona – 2:00 p.m.

Freiburg vs Bayern Munich – 8:30 a.m.

Manchester City vs Liverpool – 6:45 a.m.

5 de abril

Inter vs Roma – 1:45 p.m.

6 de abril

Juventus vs Genoa – 11:00 a.m.