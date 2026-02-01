Premios Grammy 2026: hora y dónde ver EN VIVO desde Colombia las categorías de rock

Los Premios Grammy han llegado para deleitar a todos los amantes de la música. Grandes artistas volverán a reunirse con el objetivo de celebrar un año lleno de éxitos, discos y ritmos absolutamente brillantes.

Claramente, como sucede cada año, el rock volverá a estar presente, con varias nominaciones y categorías que prometen destacar lo más brillante de este 2026 en el mundo de este estilo sonoro.

Para que no se pierda ni un detalle de esta ceremonia, ni de los premiados en esta cita clave, aquí les contamos cuando será y donde podrá disfrutarla.

El rock dice presente en los Premios Grammy

En los Premios Grammy volverá a brillar la industria musical. Estrellas de nivel mundial serán celebrados nuevamente, al igual que cada uno de sus éxitos lanzados recientemente.

Sin dudas, esta es una de las ceremonias más grandes del mundo de la música, sobre todo por la presencia de grandes éxitos entre los nominados.

En el rock resaltan nuevamente bandas de talla mundial, como es el caso de Linkin Park, Turnstile, o artistas en solitario como Yungblud.

Para este género habrá 4 categorías, las cuales serán premiadas entre varios nominados. Estos son:

Mejor interpretación rock:

‘U Should Not Be Doing That’ – Amyl and The Sniffers

‘The Emptiness Machine’ – Linkin Park

‘NEVER ENOUGH’ – Turnstile

‘Mirtazapine’ – Hayley Williams

“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning’ – Yungblud, Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor canción rock:

‘As Alive As You Need Me To Be’ – Nine Inch Nails

‘Caramel’ – Sleep Token

‘Glum’ – Hayley Williams

‘NEVER ENOUGH’ – Turnstile

‘Zombie’ – Yungblud

Mejor álbum de rock:

Linkin Park – ‘From Zero’

Deftones – ‘private music’

HAIM – ‘I quit’

Turnstile – ‘NEVER ENOUGH’

YUNGBLUD – ‘Idols’

Mejor álbum latino de rock o música alternativa:

‘Genes Rebeldes’ – Aterciopelados

‘ASTROPICAL’ – Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

‘PAPOTA’ – CA7RIEL & Paco Amoroso

‘ALGORHYTHM’ – Los Wizzards

‘Novela’ – Fito Paez

Hora y dónde ver la ceremonia

En caso de que desee disfrutar de los Premios Grammy desde la comodidad de su hogar, les contamos que puede hacerlo este 1 de febrero, desde las 8:00 p.m. de Colombia.

La transmisión oficial de estos premios puede ser seguida a través de TNT y la plataforma de ‘streaming’ de HBO MAX.