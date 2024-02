Paramore hizo historia en los Grammy 2024: logró algo que ninguna banda de rock antes

Este 4 de febrero se vivió la edición 66 de los Premios Grammy, una ceremonia que reconoce las mejores trabajos musicales del año de los diferentes artistas globales, un evento al que asistieron múltiples estrellas de la música, premios que podrá revivir dando clic en este enlace.

Una de las bandas más icónicas por sus gramáfonos dorados fue Paramore, la agrupación que marcó la adolescencia de muchos fanánicos alrededor del mundo, y que ha cautivado con sus éxitos memorables, ya que logró tener una gran influencia cultural y musical, además de caracterizarse por su energía y carisma durante sus presentaciones en vivo.

Esta banda fue protagonista en ‘la noche dorada’; pues logró 2 premios y hasta un hito. Acá le contamos de qué se trata:

¿En cuáles categorías ganó la banda?

La agrupación recibió 2 gramófonos. El primero de ellos fue por la categoría Mejor Interpretación de Música Alternativa con su canción ‘This Is Why’. En esta categoría, esta pieza musical de Paramore superó canciones como ‘Body Paint’ de Arctic Monkeys, ‘A&W’ de Lana Del Rey, entre otras canciones.

En ese sentido, el segundo Grammy lo recibió por la categoría de Mejor Álbum de Rock con su álbum ‘This Is Why’, en el que compitieron y ganaron contra el disco ‘But Here We Are’, de Foo Fighters, el ‘72 Seasons’, de Metallica, el ‘In Times New Roman’ de Queens of the Stone Age, y el ‘Starcatcher’, de Greta Van Fleet.

¿Cuál es el hito de la banda en los Premios Grammy?

¿Es fanático de la banda? Pues esta información le podría interesar, ya que, aunque con estos 2 premios ya son 3 los gramófonos que han recibido a lo largo de su carrera artística, la banda batió un récord en esta ceremonia; pues es la primera banda, liderada por una mujer, en ganar un premio Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum de Rock’.

No obstante, cabe resaltar que, aunque las artistas Alanis Morrissette y Sheryl Crow ya habían ganado el premio en esta categoría en los años 90, estas eran solistas, por lo que Paramore, liderada por la legendaria Hayley Williams, hizo historia al ser la primera banda liderada por una mujer en ganar el gramófono por esta categoría.

De esta manera, aunque la banda no pudo asistir a la ceremonia, sí celebró los premios a través de una publicación en sus redes sociales como agradecimiento, pues compartío con sus seguidores varias fotografías en las que se ven celebrando con un pastel que dice “Winner”, aceptando que también tenían uno que decía “Loser”, si la ocasión lo ameritaba y, por esa razón, aquí le dejamos el post:

