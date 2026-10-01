Portugal revela quien usará el número 7 después de Cristiano Ronaldo: ¿Ya le encontraron reemplazo?

Portugal y Cristiano Ronaldo fueron dos de los protagonistas más polémicos del mundo del fútbol el pasado 30 de septiembre. El ‘Bicho’ sorprendió a los amantes de la selección lusa luego de revelar que abandonaría la concentración de este combinado.

Luego de una polémica protagonizada junto a su seleccionador, y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Ronaldo reveló que daba un paso al costado.

Esto generó gran polémica, sobre todo por ser el posible final de la era de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal. Muchos aficionados se han entristecido por esta posibilidad.

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Sin embargo, el combinado luso ya habría pasado la página, y de hecho, este 1 de octubre se confirmó quien usará la camiseta número 7 en este equipo.

Portugal revela quien usará el número 7 después de Cristiano Ronaldo

La salida de Cristiano Ronaldo de Portugal ha sido una de las más polémicas de los últimos años en el balompié de selecciones. La estrella salió de su combinado nacional, luego de no jugar en el último partido frente a Noruega.

Según el entrenador Jorge Jesus, Ronaldo sabía que no jugaría este encuentro, ni tampoco ante Dinamarca este 1 de octubre.

Esto desató una polémica que causó que Cristiano optara por abandonar la concentración de esta selección, y lanzar un comunicado en el que dijo:

“Ahora mismo es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros, sin excepción”, aunque reveló que promete decir próximamente las verdaderas razones de esta salida, que marcaría un triste retiro en su trayectoria con Portugal.

Esto causó un gran revuelo, aunque Portugal ya habría pasado página en su actualidad deportiva. Según reveló Fabrizio Romano en sus redes sociales, el equipo luso optó por dar la camiseta número 7 a un nuevo jugador.

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El integrante de Portugal que usará este número es Rafael Leao, atacante perteneciente al Galatasaray. Este jugador sería un baluarte en la ofensiva lusa, y usará la camiseta dejada por Cristiano Ronaldo para los próximos partidos.

Claremente esto ha generado una gran cantidad de polémica en redes sociales, sobre todo por parte de los fanáticos de Cristiano Ronaldo, quienes se han decepcionado por el que sería este fin de la carrera en el fútbol de naciones.