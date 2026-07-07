Siga en VIVO el minuto a minuto del partido Colombia vs. Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia ya está lista para el partido de octavos de final, así que en esta oportunidad la tricolor va a enfrentar a Suiza y solo uno podrá avanzar a la siguiente ronda. Por eso, desde hace varios días, los futbolistas han estado hablando sobre todo lo que será este encuentro que pondrá a prueba a todos en las canchas, demostrando que tienen todo para así seguir en el campeonato del mundo.

Esta no es la primera vez que se enfrentan los dos equipos, pues ya en oportunidades pasadas se han encontrado. Sin embargo, se espera que en este momento todo sea diferente y Colombia sea el primero no solo en marcar, sino en seguir a la siguiente fase.

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El equipo ganador tendrá que enfrentar a Argentina en cuartos de final, pues recordemos que en estos partidos se está jugando la eliminación directa. Esto quiere decir que sí o sí se deben ganar los partidos, pues no hay más oportunidades para seguir en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que termina el próximo 19 de julio del 2026.

Siga en VIVO el minuto a minuto del partido Colombia vs. Suiza en la Copa Mundial de la FIFA

64:00 Se va James Rodríguez y entra Juanfer Quintero, se va Arias y entra Campaz en la Selección Colombia

62:33 Suárez le tira al arco, pero va por fuera. Alistan cambios para Colombia

58:13 Falta a Luis Díaz y amarilla para Zakaria de Suiza

52:38 Tiro libre para Suiza y el balón va por fuera

51:05 Xkaka recibe tarjeta amarilla por falta a Daniel Muñoz

47:00 Primer tiro al arco de Suiza en el segundo tiempo y se salva Colombia

45:00 +3 Se acaba el primer tiempo del partido Colombia vs. Suiza

45:00 El arbitro da 3 minutos de reposición

42:00 Tiro de esquina a favor de Colombia

39:00 Colombia ataca y el balón va por fuera

37:00 El arbitro sanciona la falta a favor de Suiza

32:00 Nuevamente llega Suiza y Camilo Vargas evita que se marque un nuevo gol

30:00 Primer tiro al arco de Suiza, pero el arquero Camilo Vargas ataja

26:00 se reanuda el partido en Canadá

23:51 pausa de hidratación

20:40 Luis Díaz hace su primer tiro al arco y el arquero tapa la jugada

13:40 tiro de esquina a favor de Suiza y sale del área

13:00 tiro de James Rodríguez y queda en las manos del arquero de Suiza

12:25 falta a Lucho Díaz, cobra James Rodríguez tiro libre

10:38 Arias se convierte en el jugador que más recupera balones en la Selección Colombia

00:00 Se da inicio al partido de los octavos de final

A las 3:00 p.m. se da el pitazo inicial y comienza el partido de Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA en Canadá.

Siga toda la transmisión del partido en VIVO en nuestras redes sociales de Radioacktiva con el Rock N’Gol y también puede verlo en los canales nacionales, Caracol y RCN.

La Selección Colombia y la Selección de Suiza ya saltaron a la cancha en el estadio BC Place, en Vancouver, en Canadá. Además, se conocieron los titulares de cada equipo para este encuentro deportivo que ilusiona a todo el país.

La Selección Colombia y la Selección de Suiza ya saltaron a la cancha en el estadio BC Place, en Vancouver, en Canadá. Además, se conocieron los titulares de cada equipo para este encuentro deportivo que ilusiona a todo el país.