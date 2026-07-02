¿Por qué los futbolistas escupen el agua durante los partidos? Esta es la razón detrás de esta práctica

Durante un partido de fútbol es común ver a los jugadores tomar un sorbo de agua o de una bebida deportiva y, segundos después, escupirla en lugar de tragarla. Aunque para muchos aficionados esta práctica puede parecer extraña, en realidad responde a una estrategia utilizada para mejorar el rendimiento físico durante los momentos de mayor exigencia.

Esta técnica ha sido estudiada por especialistas en nutrición deportiva y es empleada por numerosos futbolistas. Pero, ¿por qué lo hacen? Aquí le contamos todos los detalles de esta acción muy común en medio de los partidos.

Lea también: La extraña profecia que se cumplió en la Copa Mundial de la FIFA 2026 más de veinte años después: ¿Casualidad o destino?

¿Por qué los futbolistas escupen el agua?

Durante los partidos es muy común que los futbolistas realicen esta práctica que puede no verse bien. Sin embargo, tiene fundamentos estratégicos relacionado con el rendimiento físico de ellos. No se trata de agua normal, a menudo utilizan soluciones y técnicas de hidratación diseñadas para optimizar su esfuerzo sin la necesidad de ocasionar un maletar estomacal.

Lea también: Las selecciones que han sido eliminadas en penales en Copa Mundial de la FIFA: cinco son latinoamericanas

las bebidas que utilizan los futbolistas son conocidas como “enjuague de carbohidratos”, las cuales suelen estar formuladas con una alta concentración de hidratos de carbono. Al manetener el líquido en la boca, los receptores orales envían una señal al cerebro indicando que hay energía disponible. Es una manera de “engañar” al sistema nervioso, reduciendo la sensación de fatiga y mejorar la concentración.

Si llegan a beber cantidades de líquido podría provocar pesadez, calamble o dolor punzante. Escupir el líquido evita que aumente peso o volumen innecesario al estómago. El enjuague además ayuda a limpiar la boca, eliminar esa viscosidad y refrescar la garganta.

Siga leyendo: Así se jugarán las llaves de octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026; fechas, horarios y sedes

En esfuerzos extremos, ingerir agua en exceso sin el equilibrio adecuado de electrolitos puede ser contraproducente. Esta técnica permite refrescarse y obtener señales energéticas sin correr riesgos de desequilibrios electrolíticos o hinchazón excesiva.