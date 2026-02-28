⁠Consulte por WhatsApp su puesto de votación para el 8 de marzo: Registraduría Nacional explica

El próximo 8 de marzo los colombianos acudirán a las urnas para participar en las elecciones legislativas. El domingo se elegirán los nuevos integrantes del Congreso de la República, es decir, a los senadores y representantes a la Cámara que estarán al frente de esta rama del poder público durante el próximo periodo.

En esta jornada se definirán las curules del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, corporaciones encargadas de hacer las leyes y ejercer control político al Gobierno nacional.

Le puede interesar: Ojo al dato:estos son los riesgos que corre si publica su certificado de votación en redes

Con el fin de facilitar el acceso a la información electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó un canal de atención por WhatsApp. A través de este servicio, los ciudadanos dentro y fuera del país podrán consultar su lugar de votación y otros datos relacionados con el proceso electoral de 2026.

La entidad explicó que esta herramienta funciona mediante un chatbot que responde de manera automática y permite realizar consultas en cualquier momento del día. Para acceder, la persona solo debe iniciar la conversación desde su celular e ingresar su número de cédula cuando el sistema lo solicite.

¿Cómo consultar el puesto de votación por WhatsApp?

Entre los datos que se pueden revisar están el puesto de votación, la designación como jurado, información sobre candidatos y listas, fechas clave del calendario electoral, tarjetas electorales, resultados preliminares y detalles sobre las capacitaciones para jurados.

Para usar este canal habilitado por la Registraduría, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

Guardar en el celular el número oficial dispuesto por la entidad para el servicio. Abrir la aplicación WhatsApp. Iniciar un chat con ese contacto. Enviar el número de cédula cuando el sistema lo pida. Elegir en el menú la opción que desea consultar, como puesto de votación o jurado. Revisar la información que aparece en la conversación.

El sistema responde de forma inmediata y permite hacer varias consultas en el mismo chat.

Mire también: WhatsApp confirmó la llegada de anuncios dentro de la aplicación: ¿Se pueden quitar?

¿Qué hacer si fue designado jurado?

Si al realizar la consulta el ciudadano aparece como jurado de votación, debe verificar el puesto y la mesa asignada, así como el cargo que desempeñará. También tendrá que cumplir con la capacitación obligatoria, que puede ser virtual o presencial, y presentarse el día de la elección a las 7:00 a. m. en el lugar indicado.

No asistir a la capacitación o no cumplir con la función puede generar sanciones económicas y consecuencias legales. Quienes presten el servicio recibirán la certificación correspondiente y los beneficios establecidos por la ley.