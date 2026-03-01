Adiós a WhatsApp en estos celulares a partir del 1 de marzo ¿Está el suyo?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo. Millones de personas la utilizan a diario para enviar mensajes, hacer llamadas, videollamadas y compartir archivos desde sus teléfonos móviles.

Como parte de su funcionamiento, la plataforma se actualiza con frecuencia. Estas actualizaciones buscan mejorar la seguridad, agregar nuevas funciones y optimizar el servicio. Sin embargo, estos cambios también implican que algunos celulares antiguos dejen de ser compatibles con las versiones más recientes de la aplicación.

Desde el 1 de marzo de 2026, varios dispositivos ya no podrán ejecutar correctamente WhatsApp. La empresa explicó que la medida busca reforzar la protección de los datos de los usuarios y concentrar sus esfuerzos en equipos que sí pueden recibir actualizaciones de sistema.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp desde marzo y qué hacer

En el caso de Android, todos los dispositivos con un sistema operativo inferior a Android 5.0 Lollipop perderán la compatibilidad. Entre los modelos que se verán afectados se encuentran:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (primera generación)

En cuanto a Apple, los dispositivos con un sistema anterior a iOS 15.1 también quedarán sin acceso a la aplicación. Los modelos afectados son:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 4s

iPhone 4

¿Qué hacer si su celular se queda sin WhatsApp?

Si su dispositivo está en la lista, lo primero es verificar si existe la posibilidad de actualizar el sistema operativo a una versión más reciente. En algunos casos, una actualización puede permitir que la aplicación siga funcionando.

Si el equipo ya no admite nuevas versiones, la opción será cambiar a un celular más reciente que cumpla con los requisitos mínimos del sistema. Antes de hacerlo, se recomienda realizar una copia de seguridad de los chats para no perder la información.