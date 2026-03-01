Adiós a WhatsApp en estos celulares a partir del 1 de marzo ¿Está el suyo?
Desde este 1 de marzo, algunos dispositivos móviles se quedarán sin la capacidad de ejecutar correctamente la aplicación de WhatsApp.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo. Millones de personas la utilizan a diario para enviar mensajes, hacer llamadas, videollamadas y compartir archivos desde sus teléfonos móviles.
Como parte de su funcionamiento, la plataforma se actualiza con frecuencia. Estas actualizaciones buscan mejorar la seguridad, agregar nuevas funciones y optimizar el servicio. Sin embargo, estos cambios también implican que algunos celulares antiguos dejen de ser compatibles con las versiones más recientes de la aplicación.
Desde el 1 de marzo de 2026, varios dispositivos ya no podrán ejecutar correctamente WhatsApp. La empresa explicó que la medida busca reforzar la protección de los datos de los usuarios y concentrar sus esfuerzos en equipos que sí pueden recibir actualizaciones de sistema.
En el caso de Android, todos los dispositivos con un sistema operativo inferior a Android 5.0 Lollipop perderán la compatibilidad. Entre los modelos que se verán afectados se encuentran:
En cuanto a Apple, los dispositivos con un sistema anterior a iOS 15.1 también quedarán sin acceso a la aplicación. Los modelos afectados son:
Si su dispositivo está en la lista, lo primero es verificar si existe la posibilidad de actualizar el sistema operativo a una versión más reciente. En algunos casos, una actualización puede permitir que la aplicación siga funcionando.
Si el equipo ya no admite nuevas versiones, la opción será cambiar a un celular más reciente que cumpla con los requisitos mínimos del sistema. Antes de hacerlo, se recomienda realizar una copia de seguridad de los chats para no perder la información.
