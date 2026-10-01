PlayStation Plus reveló sus 5 videojuegos GRATIS para el mes de octubre: así puede reclamarlos

PlayStation Plus es uno de los servicios de suscripción más reconocidos del mundo del ‘gaming’. Esta plataforma permite una buena cantidad de beneficios, a cambios de una módica suma de dinero durante cada mes.

Uno de los aspectos más reconocidos de esta suscripción es la posibilidad de adquirir videojuegos de manera gratuita, con 3 regalos especiales mes a mes.

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En este inicio de octubre, por supuesto, no será la excepción, y PlayStation ya reveló sus 3 videojuegos de regalo para este mes, y aquí le contamos como reclamarlos.

PlayStation Plus reveló sus 5 videojuegos GRATIS para el mes de octubre

En los últimos meses PlayStation Plus ha puesto un importante esfuerzo en los beneficios para su servicio de juegos mensuales. Varios títulos de actualidad han sido entregados de manera gratuita para los fans.

De hecho, muchos de ellos han sido una ‘joya’ absoluta para los amantes del deporte, como fue el caso del MLB The Show 26.

En este mes de octubre volverá a ocurrir, sobre todo para los amantes del automovilismo, gracias a un nuevo estreno.

PlayStation Plus reveló que en este mes de octubre los videojuegos regalados serán los siguientes:

F1 25

Hunt: Showdown 1896

Earth Defense Force: World Brothers 2

Cabe recordar que en el último mes de septiembre los videojuegos de regalo por parte de PlayStation Plus fueron los siguientes:

Sniper Elite: Resistance

MLB The Show 26

Wobbly Life

Chained Echoes

Estos títulos aun estarán disponibles hasta el próximo 5 de octubre, cuando estos videojuegos salgan de la modalidad de títulos mensuales.

Si quiere reclamar los videojuegos gratuitos, le contamos que puede hacerlo a través del menú de su PlayStation, en el apartado de PS Plus.

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Allí verá el apartado de ‘Juegos Mensuales’, donde podrá seleccionar los títulos gratuitos, y elegir la opción de guardarlos en la biblioteca.

Esto le permitirá descargarlos de forma grauita, incluso después de este mes, siempre y cuando cuente con una suscripción a este servicio.

Los precios de este servicio son los siguientes:

Essential – 7,99 dólares

Extra – 11,99 dólares

Deluxe – 13,99 dólares

Cabe recordar que esta suscripción también le permitirá acceder a otros beneficios del ‘gaming’, como es el caso de acceder a modos ‘online’.