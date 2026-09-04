¿Cuándo es el debut de la Selección Colombia Femenina Sub-20? Hora y rival confiando por FIFA

Llegó el anhelado momento de ver a las mujeres colombianas disfrutar de un momento histórico en todo lo que será el Mundial femenino sub-20. En esta oportunidad, la tricolor quiere destacar y poder llegar hasta instancias finales, pasando primero por la fase de grupos, en donde tendrá grandes contrincantes.

El campeonato femenino se va a desarrollar desde el próximo sábado cinco y hasta el 26 de septiembre del 2026 en Polonia. Así que todos los seleccionados ya se encuentran en el país para poder prepararse para cada uno de los encuentros deportivos.

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Sin duda, en esta oportunidad varios de los grandes equipos del mundo se quieren quedar con el título; uno de ellos es Argentina, que ya tiene todo listo para poder quedarse con la copa al final del torneo, pero esto no será fácil, ya que Ecuador, Colombia y Brasil también se han preparado muy bien para esta Copa del mundo.

¿Cuándo es el debut de la selección Colombia femenina sub-20?

Según se dio a conocer después del sorteo, Colombia hace parte del grupo E, junto a República Popular Democrática de Corea, Costa Rica y Portugal, así que no tiene un camino fácil hasta la gran final. Sin embargo, nada de esto será un obstáculo y se espera que en el debut de la tricolor empiece sumando tres puntos para tomar la ventaja.

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El primer partido de la Selección Colombia será el próximo lunes siete de septiembre del 2026 a las 11:00 a. m. en un encuentro contra Costa Rica y se podrá ver en VIVO por el Canal Caracol, que va a tener transmisión de todos los encuentros del equipo nacional. Además, los encuentros de las otras selecciones también van a tener transmisión por medio de la aplicación de Ditu en streaming.

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El segundo partido será Colombia vs. Portugal el jueves 10 de septiembre a las 11:00 a. m. y el tercero el domingo 13 de septiembre a las 11:00 a. m. En caso de que logre obtener la mayor cantidad de puntos, podrá clasificar a la siguiente ronda; de lo contrario, podría quedar eliminada en la primera fase del campeonato.