3 nuevos animes que se estrenarán en Crunchyroll antes de terminar el 2026: Muy esperados

Los animes se han convertido en uno de los principales atractivos y entretenimiento para los fanáticos de las series en los últimos años. Este tipo de producciones han brillado de manera notable, sobre todo gracias a sus tramas y personajes.

Miles de personas han disfrutado de este tipo de entregas, sobre todo a través de plataformas de ‘streaming’ que han contado con este tipo de entretenimiento en su catálogo.

Una de las más reconocidas ha sido Crunchyroll. Esta plataforma de ‘streaming’ ha contado con grandes animes en el último tiempo para que los fanáticos puedan verlas a través de su plataforma.

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De hecho, esta plataforma planea 3 nuevos estrenos imperdibles para sus fanáticos antes de que acabe el 2026. En caso de que usted sea uno de los fanáticos más fieles del anime, aquí les contamos cuales serán.

3 nuevos animes que se estrenarán en Crunchyroll antes de terminar el 2026

En el último tiempo han brillado varios animes a nivel internacional. Distintas series han encantado a miles de personas, sobre todo con estrenos que han destacado de forma notable.

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ o clásicos como ‘Dragon Ball’ han sido muestra de ello. Sin embargo, otros animes alternativos también han tenido su lugar en la industria, para el encanto de los fanáticos.

De hecho, varios de estos animes poco conocidos pero de gran atractivo han brillado en el último tiempo como estrenos en plataformas como Crunchyroll.

Esta plataforma ha contado con una especialidad notable hacia el anime en su catálogo, sobre todo con novedades imperdibles. En este final de 2026 habrá 3 que son esperadas de gran manera, y que prometen gran emoción.

Estas son:

Junket Bank

A Wild Last Boss Appeared! (Temporada 2)

The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World (Temporada 2)

Estos 3 animes están pautados para llegar al catálogo de Crunchyroll en los meses restantes de este 2026, por lo que tendrán una cantidad enorme de emociones en estreno.

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Dichas entregas prometen una cantidad enorme de emoción y de drama, para todos aquellos que son profundos fanáticos a nivel internacional del anime.

Les recordamos que en caso de que quiera ver esta producción y todo lo presente en el catálogo de Crunchyroll, debe contar con una suscripción a esta plataforma.