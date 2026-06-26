Partidos de HOY 26 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; podría ser el último partido de Tim Payne

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 26 de junio con una jornada decisiva que podría definir el futuro de varias selecciones en la fase de grupos. Además de los partidos que prometen emociones y la lucha por los últimos cupos a la siguiente ronda, todas las miradas estarán puestas en Tim Payne, quien podría disputar el último encuentro de su carrera mundialista si su selección no consigue la clasificación.

Estos son los partidos programados para hoy, con sus respectivos horarios y el estadio en el que se encontrarán. Prográmese y no se pierda de ningún encuentro de la jornada que promete grandes emociones.

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Partidos HOY 26 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las selecciones afrontan su último partido de la fase de grupos con el objetivo de asegurar un lugar en los dieciseisavos de final. En esta jornada, los equipos de los grupos G, H e I disputarán encuentros decisivos en los que definirán su futuro en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Como establece el reglamento de la FIFA, los partidos de cada grupo se jugarán de manera simultánea para garantizar la igualdad de condiciones y evitar que algún equipo obtenga ventaja al conocer el resultado de sus rivales directos.

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Noruega vs. Francia (Grupo I) – 12:00 | Estadio Boston (Foxborough)

Senegal vs. Irak (Grupo I) – 12:00 | Estadio Toronto (Toronto)

Uruguay vs. España (Grupo H) – 17:00 | Estadio Guadalajara (Zapopan)

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) – 17:00 | Estadio Houston (Houston)

Egipto vs. Irán (Grupo G) – 20:00 | Estadio Seattle (Seattle)

Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) – 20:00 | Estadio BC Place (Vancouver)

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El duelo entre Noruega frente a Francia es uno de los más esperados de la jornada. Además, las miradas están puestas sobre Tim Payne, quien podría jugar su último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Nueva Zelanda, pues su clasificación está en la cuerda floja.