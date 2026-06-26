Se confirmaron los nombres de las estaciones de la línea 1 del Metro de Bogotá: Son 16 en total

La primera línea del Metro de Bogotá continúa avanzando y ya fueron confirmados los nombres oficiales de las 16 estaciones que harán parte del recorrido. La decisión busca facilitar la orientación de los usuarios y reforzar la identidad de cada punto del sistema, teniendo en cuenta su ubicación y los sectores más representativos de la ciudad.

Acá le contamos los nombres con los que millones de bogotanos identificarán las estaciones una vez entre en operación el esperado proyecto de transporte. Sin duda, el Metro ya empieza a ser una realidad y cada vez la capital está más cerca de contar con este nuevo sistema de transporte público.

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¿Cuáles son los nombres de las estaciones del Metro de Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá sometió a votación el nombre de algunas de las 16 estaciones que tendrá la primera línea del Metro de la capital. Esta ruta recorrerá el suroccidente y centro-oriente de la ciudad, empezando por el sector de Gibraltar en la localidad de Keneddy e irá hasta la Calle 72 con Avenida Caracas en la localidad de Chapinero.

El recorrido tendrá un total de 16 paradas estratégicas. Las estaciones ya tienen nombre, asociados a su entorno o si tiene integración con TransMilenio tendrá esa misma identificación hasta el momento. Estas son las estaciones y los nombres de ellas:

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