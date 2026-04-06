Partidos de Copa Sudamericana en esta semana del 7 al 9 de abril: Millonarios y más

La Copa Sudamericana da su gran inicio en este mes de abril. Después de una larga espera, grandes equipos del continente llegan con la ambición de alzar este trofeo, y emocionar a todos sus fanáticos desde la cancha.

Millonarios es uno de los equipos que llegará a esta competencia, e iniciará acción este mismo 6 de abril, y lo hará con un choque imperdible por los puntos.

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Para que no se pierda ni un detalle de este partido, aquí les tenemos el cronograma de encuentros y partidos con los que dará inicio esta gran competición.

Millonarios inicia en la Copa Sudamericana

Sin lugar a dudas, Millonarios comenzará en esta primera semana de abril con el sueño de convertirse en campeón de la Copa Sudamericana. El ‘embajador’ inicia su participación tras derrotar a Atlético Nacional en la clasificación.

El equipo capitalino jugará esta semana en un grupo que está compuesto por: Boston River de Uruguay, O’Higgins de Chile y Sao Paulo de Brasil.

Millonarios confía en compaginar de manera adecuada estos choques con su actualidad en el campeonato local. De hecho, esta misma semana, el equipo de la capital confía en salir del mar trago que obtuvo en el FPC tras caer frente a Jaguares de Córdoba.

El primer choque de Millonarios por esta competencia será frente a O’Higgins, en condición de visitante. Este partido se llevará a cabo el 7 de abril, desde las 7:00 p.m.

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Si desea ver este encuentro, podrá hacerlo a través de las señales de ESPN y Disney+ si tiene una suscripción a este servicio de streaming.

El resto de la jornada

En caso de que vaya a seguir al detalle las incidencias de la Copa Sudamericana, les recordamos que esta semana también será el debut de América de Cali por esta competencia.

De hecho, aquí les dejamos los partidos y horarios de la jornada 1 completa en este torneo:

– Martes 7 de abril

Barracas Central vs Vasco da Gama – 5:00 p.m.

Independiente Petrolero vs Racing Club – 5:00 p.m.

O’Higgins vs Millonarios – 7:00 p.m.

Boston River vs Sao Paulo – 7:30 p.m.

Alianza Atlético vs Tigre – 9:00 p.m.

– Miércoles 8 de abril

Deportivo Cuenca vs Santos – 5:00 p.m.

Deportivo Riestra vs Palestino – 5:00 p.m.

Recoleta vs San Lorenzo – 5:00 p.m.

Audax Italiano vs Olimpia – 7:00 p.m.

Blooming vs River Plate – 7:30 p.m.

Torque vs Gremio – 7:30 p.m.

Puerto Cabello vs Atlético Mineiro – 9:00 p.m.

– Jueves 9 de abril