Liga BetPlay 2026-1: Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 16; varios eliminados

Este fin de semana, varios equipos colombianos jugaron la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-1: Millonarios, Santa Fe, Medellín, Nacional, Bucaramanga, entre otros grupos, tuvieron que luchar para quedarse con los tres puntos. Aunque para algunos esto marcó su clasificación, para otros hinchas fue una jornada amarga, en donde definitivamente el equipo quedó por fuera de los ocho.

Uno de los partidos más populares eran los clásicos; el primero fue el sábado entre Medellín y Nacional. Todo fue muy polémico en el partido, pero también uno de los mejores de la fecha con lluvia de goles. El club verdolaga rectificó su clasificación en la Liga BetPlay 2026-1 en el primer lugar, siendo uno de los que más marcó a lo largo del torneo.

Seguir leyendo: Luis Díaz arrasa en el Bayern Múnich: casi duplica las cifras del mejor jugador del Liverpool

Pero el panorama para los equipos de la capital parece no ser tan positivo; el juego entre Millonarios y Santa Fe se desarrolló el domingo, pero ninguno de los dos se quedó con los tres puntos. Con un marcador de 1-1, se quedaron con un punto cada uno, haciendo que Santa Fe esté más cerca de la eliminación, mientras que los embajadores parecen no estar pasando por un buen momento, quedando en el borde.

Bucaramanga demostró que quiere volver a posicionarse en el Grupo de los Ocho, pues en esta fecha se enfrentó contra el Boyacá Chicó y marcó cinco goles, cuatro de ellos por parte de los jugadores y un autogol. Pese a eso, esto es suficiente para poder clasificarse entre los ocho.

Leer más: Richard Ríos daría el salto a Italia; despierta interés en un club histórico de la Serie A

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1