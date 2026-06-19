Partido de la Copa Mundial de la FIFA que tuvo más tarjetas rojas fue en 2006 ¿Cuál?: 2026 también registra récords

La Copa Mundial de la FIFA vive gran cantidad de emociones en los últimos días. Este torneo vive su gran edición de este 2026, donde grandes figuras han dicho presente sobre la cancha para representar a sus naciones en el deporte rey.

Actualmente esta justa ha dejado una cantidad enorme de emociones, y también varios récords que han brillado de forma notable.

Justo el pasado 18 de junio un partido entró a la historia, por acumular una cantidad importante de jugadores expulsados sobre la cancha.

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Aquí les contaremos cual fue, y también les destacaremos el encuentro que tiene mayor cantidad de expulsados en la historia de los mundiales.

El partido con más expulsados de la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El pasado 19 de junio se vivieron varios choques destacados en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los que llevó mayor atención fue el encuentro entre México y Corea del Sur.

Sin embargo, este torneo también presentó un choque clave para uno de los anfitriones, como fue el caso de Canadá, quien se enfrentó al combinado de Catar.

Los canadienses llegaban con la obligación de ganar este choque para así mejorar sus aspiraciones, sobre todo luego de su empate frente a Bosnia y Herzegovina.

Este equipo cumplió con lo propio, ya que consiguió un triunfo aplastante por un marcador de 6 goles a 0. Esta diferencia fue notable en cancha, aunque, hubo un aspecto que afectó de gran manera a los cataríes.

El equipo africano perdió a 2 jugadores, debido a expulsiones que tuvieron lugar durante el encuentro, y que dejaron fuera del choque a Homam Ahmed y Assim Madibo.

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Este encuentro se convirtió en la séptima ocasión con mayor cantidad de expulsiones en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aun así, no es el encuentro con mayor cantidad de tarjetas rojas.

La inauguración entre México y Sudáfrica tuvo 3 expulsiones en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. La lista completa de este récord marcha de la siguiente manera:

1- Portugal 1-0 Paises Bajos (2006) – 4

2- México 2-0 Sudáfrica (2026) – 3

3- Croacia 2-2 Australia (2006) – 3

4- Italia 1-1 Estados Unidos (2006) – 3

5- Sudáfrica 1-1 Dinamarca (1998) – 3

6- Hungría 4-2 Brasil (1954) – 3

7- Canadá 6-0 Catar (2026) – 2