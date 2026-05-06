Inteligencia Artificial salvó a exintegrante de PXNDX de una una emergencia mortal ¿Qué pasó?

Una emergencia médica en plena gira internacional cambió por completo el rumbo del músico mexicano Arturo Arredondo, reconocido por su paso en PXNDX y su actual participación en Desierto Drive. Lo que parecía un malestar digestivo sin mayor relevancia evolucionó rápidamente hasta convertirse en una intervención quirúrgica urgente que puso en riesgo su vida durante su estancia en Chile.

El episodio ocurrió en medio de una serie de presentaciones por Sudamérica. Inicialmente, el guitarrista atribuyó los síntomas a una reacción por consumo de lácteos, debido a su conocida intolerancia a la lactosa.

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Sin embargo, la intensidad del dolor abdominal y la aparición de escalofríos lo llevaron a buscar una segunda opinión fuera de los canales tradicionales. En ese contexto, recurrió a ChatGPT, herramienta con la que describió su cuadro clínico en busca de orientación.

El promt que utilizó fue:

• “Soy intolerante a la lactosa y ayer bebí un poco de leche. Empecé a sentirme mal ayer; siento como si me estuvieran apretando el estómago, pero ahora tengo escalofríos fuertes”.

Arturo Arrendondo, expxndx, se salvó de morir gracias a Chat GPT pic.twitter.com/K4q71SJ46u — Solo Virales (@chisme_famosos7) May 6, 2026

La respuesta del sistema encendió las alarmas. La presencia de escalofríos no correspondía a una simple indigestión, por lo que la recomendación apuntó a acudir de inmediato a un servicio de urgencias. Arredondo siguió esa sugerencia, una decisión que marcó la diferencia entre una atención oportuna y un desenlace potencialmente fatal.

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La complicación médica quepasó Arturo Arredondo

En el hospital, el equipo médico diagnosticó un apéndice perforado, condición que suele derivar en peritonitis si no se trata con rapidez. Los especialistas actuaron sin demora y lo ingresaron a cirugía de emergencia. Tras el procedimiento, el propio músico reflexionó sobre lo ocurrido: “Es más bien ser agradecido de que exista la tecnología para que me hayan podido operar tan rápido, porque sí era una emergencia”.

La situación obligó a reorganizar la agenda de Desierto Drive, que canceló fechas en varios países de la región, incluyendo Paraguay y Ecuador. Su compañero de banda, Ricardo Treviño, confirmó que el guitarrista evolucionaba favorablemente, aunque debía permanecer hospitalizado algunos días más.

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Arredondo mantuvo el contacto con sus seguidores a través de redes sociales, donde combinó humor y gratitud: “Muchas gracias por sus mensajes de buena vibra, digo yo sé que no soy Maribel Guardia o algo, pero sí tenemos una minigira programada acá por Sudamérica y pues es la primera vez que les voy a tener que quedar mal”. Además, subrayó el papel clave de la tecnología en su experiencia: “Fue el primero que me dijo que tenía que ir a urgencias. Chavos, háganle caso a su celular”.

Mientras continúa bajo observación médica, el artista ya proyecta su recuperación y el regreso a los escenarios, con la intención de retomar los compromisos que quedaron pendientes tras este inesperado episodio.