Video: así fue el tributo de Robbie Williams a Ozzy Osbourne en los BRIT Awards 2026

La ceremonia de los BRIT Awards 2026 cerró con un homenaje dedicado a Ozzy Osbourne, uno de los referentes del heavy metal, quien falleció el pasado 22 de julio de 2025. El tributo fue uno de los momentos finales de la gala y reunió a músicos cercanos al artista para recordar su carrera y su legado en la música.

El evento, realizado en Manchester, premió a artistas de distintos géneros, pero reservó un espacio especial para reconocer la trayectoria del exlíder de Black Sabbath. La presentación estuvo a cargo de Robbie Williams, quien encabezó el número musical que puso fin a la noche.

Así fue el homenaje a Ozzy Osbourne

El tributo estuvo liderado por Robbie Williams, acompañado por una banda formada por músicos que trabajaron con Ozzy Osbourne en diferentes etapas. En el escenario estuvieron el guitarrista Zakk Wylde, el bajista Robert Trujillo, el baterista Tommy Clufetos y el tecladista Adam Wakeman.

Juntos interpretaron “No More Tears”, una de las canciones más conocidas de la etapa solista de Ozzy Osbourne, publicada en 1991. La versión mantuvo la esencia del tema original y fue recibida con aplausos por parte del público presente.

Robbie Williams, Zakk Wylde, Tommy Clufetos, Adam Wakeman and Robert Trujillo perfoming “No More Tears” for the Ozzy Osbourne tribute at the BRITS.

pic.twitter.com/aHYusDto6h — Tony 🇬🇧 (@TonyL_01) February 28, 2026

Antes de la presentación, los músicos posaron en la alfombra roja junto a familiares del artista. Luego, tras la entrega de los premios principales, el homenaje marcó el cierre oficial de la ceremonia, en un momento dedicado a recordar la influencia de el ‘Príncipe de las Tinieblas’ en la música británica e internacional.