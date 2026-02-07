Orden correcto para ver todas las películas y temporadas de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’

Si usted es fanático de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ o quiere empezar a verla, seguir el orden correcto de las temporadas y películas es clave para no perder detalle de la historia. Desde el inicio de la aventura de Tanjiro hasta los enfrentamientos finales, conocer el orden recomendado le permitirá disfrutar de todos los arcos y momentos más importantes de la saga sin saltos ni confusiones.

El anime cuenta con cuatro temporadas, 63 episodios y cuatro películas, sin incluir los largometrajes finales. Cada entrega sigue los arcos del manga, llevando a los espectadores desde los primeros pasos de Tanjiro hasta los enfrentamientos más épicos de la saga.

Orden correcto para ver ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’

Por lo general, los animes se pueden por el orden del estreno o un orden cronológico especial. Sin embargo, ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ tiene se puede ver de cualquiera de las dos maneras y vas a entender los enfrentamientos y las aventuras de Tanjiro.

Puede iniciar con ‘Resolución Inquebrantable’, la primera temporada que se estrenó en 2019 y tiene 26 capítulos. Luego, seguir con la película ‘Demon Slayer: Mugen Train’, que tiene un arco como parte de la segunda temporada, que también tiene el ‘Distrito del Entretenimiento’.

Seguido a esta continuar con la tercera temporada que va de la mano con el arco ‘Swordsmith Village’ y la cuarta entrega ‘Hashira Training’, que solamente ocho episodios. Una vez termine con las anteriormente mencionadas, puede seguir con la trilogía ‘Demon Slayer: Infinity Castle’.

Las películas ‘Rumbo a la Aldea de los Herrero’ y ‘Rumbo al Entrenamiento de los Pilares’ funcionan como recopilatorios, conectando el cierre de una temporada con el comienzo de la siguiente. A continuación te dejamos el detalle de cómo ver las películas.