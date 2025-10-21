La millonada que recolectó ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ a nivel mundial; rompió nuevo récord

La saga de ‘Demon Slayer’ se ha convertido en una de las más importantes de toda la historia del anime. Su reciente estreno ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’, forma parte de la trilogía cinematográfica que sorprendió a todos con su historia que, a más de un mes de su lanzamiento, rompe importantes récords en el mundo del cine.

Esta cinta, y las que siguen, marcan la culminación épica de toda la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios. Esta es la secuela directa del arco del ‘Entrenamiento de los Pilares’ visto en la serie en la serie de televisión, la cual también fue muy exitosa.

La millonada que recolectó ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ a nivel mundial

El universo de Demon Slayer sigue rompiendo todas las cifras con su más reciente estreno ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’. La exitosa película que se estrenó en julio en Japón y poco después llegó a los demás países, ya se convirtió en la película de anime más taquillera de toda la historia del cine en todo el mundo.

Además de eso, la cinta rompió un importante récord que se mantenía desde hace 25 años la película ‘El tigre y el dragón’. En su primer fin de semana (10 al 13 de octubre) recaudó 2,3 millones de dólares en Estados Unidos, unos 8.812.831.179 millones de pesos colombianos aproximadamente, según la TRM de este 20 de octubre.

Además, a nivel global, se posiciona como la quinta más taquillera de todo el mundo en este 2025, con 648 millones de dólares. De esta manera, se ubica por encima de grandes éxitos como ‘Superman’ y ‘Los 4 Fantásticos: primeros pasos’.

¿De qué trata ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

La cinta marca la culminación épica de toda la historia de Tanjiro Kamado. El “Castillo Infinito” (o Fortaleza Dimensional Infinita) es la base de operaciones de los demonios, un laberinto sin fin y en constante cambio, controlado por la demonio Nakime. El destino final de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y los Pilares es caer en este laberinto para confrontar y derrotar a Muzan de una vez por todas.

La importancia de esta película (o trilogía) radica en que presenta el clímax de la saga. En esta fase, los Cazadores de Demonios, habiendo completado su riguroso entrenamiento, se enfrentan a desafíos sin precedentes que determinarán el futuro de la humanidad. El filme promete algunas de las secuencias de acción más intensas y emocionantes de toda la franquicia, culminando el viaje de Tanjiro para vengar a su familia y curar a su hermana Nezuko.