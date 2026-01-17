Orden cronológico para ver y entender Jujutsu Kaisen: inicia en temporada 2 con Gojo estudiando
Jujutsu Kaisen es uno de los animes más populares del momento y tiene un orden cronológico claro para entender su historia.
Jujutsu Kaisen se convirtió en uno de los animes más vistos de los últimos años gracias a su trama. La historia sigue principalmente a Yuji Itadori, un estudiante que se ve involucrado en este peligroso universo tras un encuentro que cambia su vida por completo.
El anime ganó popularidad por su ritmo ágil, sus personajes bien definidos y una animación que destacó desde su estreno. Además, la serie profundiza en los vínculos entre sus protagonistas y en los conflictos internos que atraviesan, lo que atrajo tanto a nuevos espectadores como a fans del género shonen.
Sin embargo, uno de los puntos que puede generar confusión es el orden de los acontecimientos. Aunque la serie se emitió siguiendo un orden específico, existe una forma cronológica de verla que permite comprender mejor el desarrollo de los personajes y los hechos clave.
Para entender la historia desde sus primeros sucesos hasta los eventos más recientes, se recomienda seguir este orden:
A partir de este punto, la historia continúa de forma más lineal en los arcos que se irán adaptando en futuras temporadas. Seguir este orden permite entender el anime de forma más clara y con ello los próximos episodios.
