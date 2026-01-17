Orden cronológico para ver y entender Jujutsu Kaisen: inicia en temporada 2 con Gojo estudiando

Jujutsu Kaisen se convirtió en uno de los animes más vistos de los últimos años gracias a su trama. La historia sigue principalmente a Yuji Itadori, un estudiante que se ve involucrado en este peligroso universo tras un encuentro que cambia su vida por completo.

El anime ganó popularidad por su ritmo ágil, sus personajes bien definidos y una animación que destacó desde su estreno. Además, la serie profundiza en los vínculos entre sus protagonistas y en los conflictos internos que atraviesan, lo que atrajo tanto a nuevos espectadores como a fans del género shonen.

Sin embargo, uno de los puntos que puede generar confusión es el orden de los acontecimientos. Aunque la serie se emitió siguiendo un orden específico, existe una forma cronológica de verla que permite comprender mejor el desarrollo de los personajes y los hechos clave.

¿Cuál es el orden cronológico para ver Jujutsu Kaisen?

Para entender la historia desde sus primeros sucesos hasta los eventos más recientes, se recomienda seguir este orden:

Temporada 2, episodios 1 al 5

La serie comienza con un arco ambientado en el pasado, centrado en los años de formación de Satoru Gojo y su relación con Suguru Geto. Este tramo ayuda a comprender conflictos que serán clave más adelante. Película: Jujutsu Kaisen 0

Luego se puede ver la película, que presenta a Yuta Okkotsu y muestra hechos que conectan directamente con la historia principal y con uno de los antagonistas más importantes. Temporada 1 completa

Aquí se introduce a Yuji Itadori y se establecen las reglas del mundo Jujutsu, además de presentar a la mayoría de los personajes centrales. Temporada 2, episodios 6 al 23

Este tramo adapta el arco del Incidente de Shibuya, uno de los momentos más relevantes de la serie, donde las consecuencias de todo lo anterior comienzan a sentirse con fuerza.

A partir de este punto, la historia continúa de forma más lineal en los arcos que se irán adaptando en futuras temporadas. Seguir este orden permite entender el anime de forma más clara y con ello los próximos episodios.