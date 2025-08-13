La serie de Netflix “One Piece” es una adaptación en live action del popular manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, su primera publicación fue el 22 de julio de 1997 en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump y hasta la fecha se han publicado cerca de 12 volúmenes.

La historia sigue a Monkey D. Luffy, un joven que sueña con convertirse en el Rey de los Piratas y encontrar el legendario tesoro conocido como “One Piece”. Para lograr su objetivo, Luffy forma una tripulación y se embarca en una emocionante aventura por los mares, enfrentando peligros y desafíos.

Este adaptación de One Piece con personajes reales se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en 2023, superando las expectativas de los fans del manga y anime y atrayendo nuevos espectadores.

Segunda temporada de One Piece en Netflix: tráiler oficial

La plataforma estadounidense de streaming, Netflix, estrenó este tráiler como parte de la celebración mundial del One Piece Day 2025 en Tokio, un evento que tiene como propósito conmemorar la primera edición del manga de One Piece. Este evento se celebró los días 9 y 10 de agosto con exhibiciones, escenarios y mercancía alusiva al manga.

Este primer adelanto de la segunda temporada de One Piece anuncia más personajes y destaca momentos del manga original en el que se basa la serie. Para los próximos episodios se seguirán viendo los rostros de Luffy, Nami, Usopp y Roronoa Zoro.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de One Piece en Colombia?

Netflix ha confirmado que la segunda temporada se estrenará en 2026, se especulaba que su lanzamiento podría ser en diciembre de 2025, pero, según la plataforma, se movió la fecha debido al trabajo que requiere la posproducción. Todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento, pero cómo dato adicional, Netflix confirmó también una tercera temporada.

