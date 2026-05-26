ETB y Alcaldía de Bogotá tienen curso de Google Sheets GRATIS: Fecha, duración y cómo inscribirse

La Alcaldía de Bogotá, en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), abrió una nueva oferta de formación gratuita en herramientas digitales. Se trata de un curso básico de Google Sheets, pensado para fortalecer habilidades laborales y de estudio.

El programa hace parte de las estrategias de formación de la ciudad y busca que los participantes aprendan a manejar hojas de cálculo, fórmulas básicas y organización de datos, competencias muy útiles para el trabajo y el emprendimiento.

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Curso de Google Sheets GRATIS

El Centro de Experiencia TIC Suba compartió la nueva oferta gratuita para todas las personas que estén interesadas en aprender en gestión de datos en la nube. Productividad Digital con Google Sheets es el curso que tienen habilitado, en el que se ofrecerán diferentes conocimientos a los estudiantes.

El curso está habilitado para personas mayores de 14 años en una modalidad presencial en un horario de martes y jueves de 2:00 p.m. y 5:00 p.m. Tiene programado iniciar el próximo 11 de junio en el Centro de Experiencia TIC – Casa de la Participación (Calle 147 # 90 – 74-9).

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¿Cómo inscribirse al curso?

Debe diligenciar el document de tratamientos de datos personales, anexar documento de identidad del acudiente y carta de autorización firmada (si es menor de edad). Debe ingresar al link presionando AQUÍ para poder hacer la respectiva inscripción.

Los cupos son ilimitados, por lo que se recomienda inscribirle lo antes posible para no quedarse sin cupo.