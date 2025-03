Estas son las 30 mejores canciones de los años 80, según Robert Smith de The Cure

Robert Smith es una de las figuras más influyentes en la historia del rock alternativo. Como líder, vocalista y guitarrista de The Cure, ha sido pieza clave en la evolución del post-punk y el rock gótico, dejando una huella imborrable en la música desde la década de los 80.

The Cure, la banda que fundó en 1976, logró consolidarse en la escena musical con álbumes legendarios como Disintegration (1989) y Wish (1992), en los que exploró la melancolía, el amor y la introspección. Gracias a su talento y visión artística, Smith fue una figura clave en la consolidación de géneros como el post-punk, el new wave y el shoegaze.

Le puede interesar: El mejor álbum en la historia de la música según Robert Smith, de The Cure: «no hay otro»

Más allá de su legado con The Cure, Robert Smith es un gran conocedor y crítico del rock, expresando a lo largo de los años su admiración por diversas bandas y artistas que marcaron la historia de la música. En una entrevista con la revista Far Out, compartió una lista con sus 30 canciones favoritas de la década de los 80, una selección que refleja su gran conocimiento y buen gusto musical.

Las 30 mejores canciones de los 80 para Robert Smith

Para el líder de The Cure, los años 80 fueron una era dorada para la música, con la aparición y consolidación de géneros que redefinieron el panorama sonoro. Su lista incluye a grandes exponentes de la época, desde leyendas como David Bowie y Prince hasta bandas icónicas del post-punk y el new wave como Joy Division, Depeche Mode y New Order.

Mire también: Estas son las 5 bandas que Robert Smith, de The Cure, no soporta; Queen en el listado

Cabe destacar que estas 30 canciones no están organizadas en ningún orden en particular, sino que representan una selección personal de los temas más destacados para Smith en esa década.