¿Qué es mejor, Netflix o Crunchyroll? Comparamos el catálogo anime y fechas de estreno

Aunque Netflix y Crunchyroll son solo algunas de las plataformas para ver anime, están consideradas entre las más populares a nivel global, ya que en su catálogo se pueden encontrar las series clásicas y las actuales, pero, ¿siempre ha sido así?, ¿qué plataforma inició primero?

Por un lado, Crunchyroll existe desde el 14 de mayo de 2006 y fue creada para ser un portal donde las personas podían subir videos y ‘fandubs’ de anime. Tras su éxito, los creadores decidieron formalizar acuerdos con productoras japonesas, llegando a ser parte de Sony Group Corporation y TV Tokyo, para así dedicarse exclusivamente a publicar series y películas de anime. La primera serie oficial en ser transmitida fue ‘Naruto Shippuden.’

Por su parte, Netflix fue fundada el 29 de agosto de 1997 y fue creada con la idea de evitar multas por retrasos en la entrega de las películas en los videoclubs, así que su material era distribuido por alquiler de DVD por medio de correo postal. La primera película en ser alquilada fue ‘Beetlejuice’ y, hacia el año 2007, lanzaron la plataforma de streaming que hoy se conoce; sin embargo, su catálogo era solo de películas y no fue hasta el año 2014 que al catálogo de Netflix llegó ‘Knights of Sidonia’, por lo que, después de esto, la plataforma adquirió los derechos de distribución exclusiva para luego incluir diferentes títulos de anime en la plataforma.

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¿Qué plataforma es mejor, Netflix o Crunchyroll?

El pasado mes de abril, la plataforma que analiza las tendencias mundiales del anime, ‘Anime Global White Paper 2026’, entregó un informe publicado por GEM Partners, donde mencionaron que Netflix lidera como la plataforma más popular. Para el informe, encuestaron a 15.000 personas en 15 países y, de 9 mercados clave, Netflix se encuentra en 7, incluyendo Estados Unidos, esto se debe a la cantidad de suscriptores que tiene cada una, pues, mientras que Netflix tiene aproximadamente 325 millones de usuarios en el mundo, Crunchyroll cuenta con cerca de 17 millones de suscriptores.

Comparamos el catálogo anime y fechas de estreno

Una de las series más populares del catálogo de cada una es ‘One Piece’ y Crunchyroll estrena los episodios cada domingo, mientras que Netflix los publica una semana después.

La serie Jujutsu Kaisen tiene sus temporadas completas en Crunchyroll, mientras que en Netflix está solo hasta el capítulo 54 de la tercera temporada.

Eso mismo pasa con series como Spy x Family, Los diarios de la Boticaria, My Hero Academia, entre otras producciones.

La serie DAN DA DAN también se encuentra completa en la plataforma de Crunchyroll, mientras que en Netflix faltan dos capítulos. Además, la serie cuenta con un doblaje latino diferente en cada plataforma debido a las licencias y permisos.

Con esto, se podría afirmar que Crunchyroll tiene una amplia variedad en su catálogo, donde se pueden encontrar series exclusivas y clásicas, mientras que Netflix apuesta por seleccionar los anime más populares para de esta forma generar más vistas.

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